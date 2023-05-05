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艾伯特將偷渡客送非裔主政市 引爭議

編譯林思牧／綜合報導
白人家庭在德州旅途烤肉餐廳對非裔服務生使用「黑奴」一詞。 （WCPO電視台畫面）
白人家庭在德州旅途烤肉餐廳對非裔服務生使用「黑奴」一詞。 （WCPO電視台畫面）

最近德州與墨西哥交界處又掀起偷渡潮，艾伯特州長用巴士把偷渡客送到華府、紐約、芝加哥等地，紐約市長亞當斯(Eric Adams)3日(周三)公開指責艾伯特專把偷渡客送到黑人當市長的地方；無獨有偶，德州一部分白人迄今仍在使用「黑奴」一詞，且引發議論。

　亞當斯市長3日接受媒體採訪時指出：「我不確定艾伯特所做的是故意的，或者是因為艾伯特自己是白人很自然的拿黑人出氣，但是美國有10萬8000個城市，艾伯特只選擇黑人當市長的地方，譬如紐約、華府和芝加哥都是黑人當市長的城市，這不是我個人的意見，我只是把實情指出來，觀眾可以自己做判斷。」

川普任內白人優越主義者大舉發聲，希望回復到白人高高在上的情況，共和黨政客巴結這些族群，讓他們的謬論更甚囂塵上。日前在德州旅途烤肉餐廳(Texas Roadhouse)一家分店，一家三代白人到餐廳裡用餐，他們的服務員是非洲裔青年阿瑟曼迪(Arthur Mandy)。

　從顧客入座到點餐吃飯的情節，本來是外人不會知道的，但過程越來越離譜，以致於另一位非洲裔服務員看不下去，她在TikTok上放的一段視頻引發瘋傳，才引起電視台的注意。曼迪表示，這一家白人交談中不斷用「nigger」(黑鬼)這個詞，雖然不是針對他，但讓他覺得很不愉快。

　後來一位幼兒跟他講話，小孩的母親叫小孩別跟他說話，因為他需要專心工作，這時小孩的祖父母哈哈大笑，跟小孩說：「對啊，像他們這樣的人，一次只能專注一件事，你不要跟他說話。」曼迪說這時他再也忍不下去，跟經理說他沒辦法繼續服務那一桌。

　經理這時把那一桌客人接過來，但最後因為那桌客人一再對餐飲不滿，經理請他們離開，那些人沒有付錢。德州旅途烤肉餐廳的總部知道這件事以後，放了一段那桌客人的視頻要求民眾指認，雖然那些人所做的並不犯法，但公司希望知道他們的身分，不讓他們再來用餐，也希望因為輿論讓那些人覺得羞恥。

偷渡客 德州 黑人

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