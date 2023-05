共和黨候選人若想入主白宮 要先拿下德州

眾議員古登支持川普,使德州眾議員支持人數超過半數。(Lance Gooden)

德州 是美國最大的紅州,明年想要競選總統的共和黨 人都在積極爭取德州的支持,聯邦眾議院25位共和黨眾議員已有過半數公開支持川普 ,使川普明年初選出線的機會大增,但這對共和黨入主白宮的希望可能是壞消息。

川普宣布明年再選總統以後,最初幾周共和黨員並不熱衷,但他被紐約市曼哈頓的大陪審團起訴以後,聲望反而日漸升高,現在他比已宣布競選或可能宣布競選的其他黨員的支持率都高出10%以上。佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)還沒有宣布參選,但他上周在華府舉辦座談派對,邀請德州的政界要人參加。

聯邦眾議院有25位德州共和黨議員,座談會一結束,代表德州特瑞爾(Terrell)的眾議員古登(Lance Gooden)立刻宣布支持川普,他是第13位公開宣布支持川普,因此川普的眾議員支持人數已過半。

還有很多德州政要仍未宣布挺誰,譬如參議員柯寧(John Cornyn)先前已說他希望看到比較年輕的候選人(see some new blood)代表共和黨出馬,他表示在初選中他不會挺任何一位候選人,他認為共和黨人應該把「大選是否能勝」(electability in general election)當成關鍵考慮,初選中某人一面倒獲勝並不代表那人就會入主白宮。

拜登2020年出馬時,真心挺他的人並不算多,但是因為川普是個極受痛恨的人,最後讓並不出色的拜登成為總統。對民主黨人而言,他們其實最希望川普在共和黨的初選中勝出,痛恨川普的人還會大舉投票,抱著務必把川普打敗的心態踴躍參與,如果上一次拜登能勝,這次的機會必然不減。但共和黨如果推出德桑提斯,他跟拜登的對決的勝算就會大得多。

共和黨德州前國會眾議員賀德(Will Hurd)也有意參選統,他指出全國黨部應該慎重考慮推出哪位候選人,過去幾次的選舉共和黨的成績就是鐵證,2016年川普雖然勝出,但他得到的票數其實少於喜萊莉,2018年眾議院被翻藍,2020年不但失去了白宮,連參議院也被民主黨奪走,這些都是候選人水準不夠造成的結果。