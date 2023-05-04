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悅利鑽油機驚艷休士頓OTC 蓄勢拓全美市場

記者封昌明／休士頓報導
悅利電氣負責人張春雷（中）率員工張春陽（左）、劉玄目（右）在會場展示商品。（記者封昌明／攝影）
悅利電氣負責人張春雷（中）率員工張春陽（左）、劉玄目（右）在會場展示商品。（記者封昌明／攝影）

受到新冠疫情影響，近海技術會議(OTC)在睽違三年後，今年再度在休士頓NRG Stadium登場，儘管中美之間關係有交惡跡象，但參展的中國廠商仍有70餘家，吸引了2萬4000多位石油相關人士前往，現場人潮洶湧，各家廠商無不使出看家本領吸引遊客眼球，有機器人、無人機等各種先進設備，都是可以應用在石油探勘上使用，其中來自中國江蘇的悅利電氣公司，將一座數十呎高的鑽油機（俗稱磕頭機）矗立在會場正前方，氣勢驚人，成為遊客到訪的絕佳留影點。

過去一直著重在中國市場的悅利電氣負責人張春雷表示，來美國就是要認識新朋友，尋找新機遇，讓悅利電氣透過石油鑽油機走向全世界，美國只是第一站。

花了大錢從中國運來這套設備，就是因它是世界第一台的永磁直驅式鑽油機，張春雷說，鑽油機直驅系統在依托高端無位置傳感器矢量電機控制技術、和低速大扭矩永磁同步電機設計技術的基礎上，集成系統。具有控制性能高、免維護、高效節能、煞車懸停、結構簡單、經濟效益可觀的特點。目前在大慶油田、長慶油田等地裝機50餘台，好東西一定要世界看到。

張春雷強調，直驅式鑽油機比傳統式鑽油機系統效率提高24.3%。直驅式鑽油機比傳統式抽油機的百米噸液有功耗節電率為19.0%，無功節電率為71.4%，綜合節電率為22.1%，節能效果顯著。

另外根據他們工作人員在現場的反饋，該永磁複合電機直驅的遊樑式鑽油機具有低噪音、免維護的特點，目前為止已平穩運行近六年，受到油田業者的肯定。

如果美國市場開拓成功，他們不排除未來將在德州設立據點，從事生產、銷售、維護等各項業務，畢竟美國目前是世界第二大產油國對於石油設備的需求頗殷，他們鑽油機可適應各種場地的需求，有意者請洽詢86-15821182777，電郵：[email protected]，或可上網www.jsyueli.com.cm。

悅利電氣負責人張春雷（中），率領團隊將數十呎高的磕頭機矗立在會場大門前，氣勢驚人...
悅利電氣負責人張春雷（中），率領團隊將數十呎高的磕頭機矗立在會場大門前，氣勢驚人，是遊客留影絕佳地點。（記者封昌明／攝影）

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