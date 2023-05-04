遭示威抗議人士鬧場 反LGBTQ法案暫時未過關

眾議會議場旁聽席出現百餘位挺LGBTQ人士到場抗議，致法案退回委員會。（FOX4電視台畫面）

州議會2日(周二)為SB 14「反LGBTQ 」法案討論表決時，旁聽席出現100多名挺LGBTQ人士到場抗議，他們大聲喊口號以後遭警察 強制驅離，該案竟然暫時沒有過關，被送回委員會再度審核。

SB 14法案已經通過參議會，2日在眾議會審查時預期只是例行公事，畢竟眾議會裡共和黨佔絕大多數。通常議事廳的旁聽席很少有人入座，但SB 14的爭議性極大，旁聽席上2日坐滿了人，有些是宗教界挺該項法案的人，但主要是反SB 14的人是蓄意前來阻撓法案過關。

正反雙方大聲互罵，後來還有人從圍欄上放下一塊極大的布幅，上面寫著「LET TRANS KIDS GROW UP」(讓變性兒童長大)，場面變得相當混亂，州警局的警員開始清場，不願後退的示威者被警察用力推，有幾人遭警察戴上手銬逮捕，其中一人被開罰單，未來一年中不可以進入州議會。

可能是因為抗議事件的影響，眾議會最後並沒有表決該案，而是把它送回委員會去審核。政壇分析師指出，反LGBTQ是美國保守州目前方興未艾的大勢，SB 14必然會過關，只是時間遲早的問題。

即使在民風比較自由的州，福音教派的基督教徒與天主教信徒也極力反LGBTQ，譬如麻省中伯洛市(Middleborough)尼可斯初中(Nichols Middle School)七年級男生莫里森(Liam Morrison)，3月21日上體育課的時候被學校職員叫到一邊，他們認為他穿的T恤衫所印的話不當。

莫里森回說，衣服上印的是簡簡單單的「There are only two genders」(只有兩個性別)，這是聖經上所教導的正道，這為什麼是「不當」？職員告訴他如果不把衣服換掉，就會叫家長把他接回家。莫里森後來在社群媒體 上表示，他很高興父親支持他的做法。