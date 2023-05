遭示威抗議人士鬧場 反LGBTQ法案暫時未過關

眾議會議場旁聽席出現百餘位挺LGBTQ人士到場抗議,致法案退回委員會。(FOX4電視台畫面)

州議會2日(周二)為SB 14「反LGBTQ 」法案討論表決時,旁聽席出現100多名挺LGBTQ人士到場抗議,他們大聲喊口號以後遭警察 強制驅離,該案竟然暫時沒有過關,被送回委員會再度審核。

SB 14法案已經通過參議會,2日在眾議會審查時預期只是例行公事,畢竟眾議會裡共和黨佔絕大多數。通常議事廳的旁聽席很少有人入座,但SB 14的爭議性極大,旁聽席上2日坐滿了人,有些是宗教界挺該項法案的人,但主要是反SB 14的人是蓄意前來阻撓法案過關。

正反雙方大聲互罵,後來還有人從圍欄上放下一塊極大的布幅,上面寫著「LET TRANS KIDS GROW UP」(讓變性兒童長大),場面變得相當混亂,州警局的警員開始清場,不願後退的示威者被警察用力推,有幾人遭警察戴上手銬逮捕,其中一人被開罰單,未來一年中不可以進入州議會。

可能是因為抗議事件的影響,眾議會最後並沒有表決該案,而是把它送回委員會去審核。政壇分析師指出,反LGBTQ是美國保守州目前方興未艾的大勢,SB 14必然會過關,只是時間遲早的問題。

即使在民風比較自由的州,福音教派的基督教徒與天主教信徒也極力反LGBTQ,譬如麻省中伯洛市(Middleborough)尼可斯初中(Nichols Middle School)七年級男生莫里森(Liam Morrison),3月21日上體育課的時候被學校職員叫到一邊,他們認為他穿的T恤衫所印的話不當。

莫里森回說,衣服上印的是簡簡單單的「There are only two genders」(只有兩個性別),這是聖經上所教導的正道,這為什麼是「不當」?職員告訴他如果不把衣服換掉,就會叫家長把他接回家。莫里森後來在社群媒體 上表示,他很高興父親支持他的做法。