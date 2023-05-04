密州4越獄犯 1人仍在逃 疑在德州

從密西西比州越獄的22歲的哈里森仍在逃。（密西西比州警方）

密西西比州四名越獄犯中52歲的萊恩斯(Jerry Raynes)在休士頓 被捕以後，引發南德州社區居民恐慌，密州警方2日(周二)宣布，34歲逃犯格雷森(Casey Grayson)的屍體已在路州尋獲，四名犯人中現在只剩一人在逃，但民眾仍應提高警覺。

密州海恩茲縣警長瓊斯(Tyree Jones)周二指出，4月30日(周日)那天路易斯安那州紐奧良警方在高速公路一個休息站找到一具男屍，經過檢驗後確認死者是格雷森，法醫正在進行驗屍，確認他的死亡原因。四名越獄犯中如今一人回籠、兩人身亡，只剩下22歲的哈里森(Corey Harrison)仍在逃，他可能持有槍械，民眾不可掉以輕心。

另外，位於休士頓東北邊約50哩的克利夫蘭市(Cleveland)上周五晚間發生駭人聽聞的槍械暴力事件，38歲的奧羅佩薩(Francisco Oropesa)持衝鋒槍闖入隔壁鄰居家裡掃射，造成五人死亡的慘劇，歐洛佩薩是從墨西哥 來的偷渡客 ，執法單位認為出事以後他可能已逃回墨西哥躲避風聲。

但警方經過四天大陣仗搜查後，2日(周二)晚間在離濫殺案地點只有11哩的一戶住宅中找到奧羅佩薩，他躲在衣櫥中藏在一堆衣服之下。52歲的女屋主納瓦(Divimara Lamar Nava)涉嫌藏匿重罪疑犯也遭警方逮捕，蒙哥馬利縣警長韓德森(Rand Henderson)向媒體指出納瓦是奧羅佩薩的妻子，但在監獄文件上卻說納瓦是單身，但她的住址也是歐洛佩薩的正式聯絡地址。

警方並表示，除了納瓦之外還有幾人因為牽涉藏匿或協助奧羅佩薩被捕，但周三早晨的記者會中並沒有公布這些人的身分。