「中美能源企業合作論壇」休城登場

心臟專科醫生豐建偉（左）與賴清陽（右）律師陪同特納市長（中）進入會場。（記者封昌明／攝影）

由美國石油 華商行業協會、中國石油和石化設備工業協會以及美南山東商會聯合主辦的第九屆「中美能源企業合作論壇」，於4月30日（周日）在美國休士頓 希爾頓花園酒店隆重舉行，本屆論壇由北美石油設備網Energyard.com冠名，休士頓市長特納（Sylvester Turner）蒞臨會場並致辭。

本屆石油論壇以「共聚人脈、共享商機、共謀未來」為主題，涵蓋了石油勘探開發、煉化與化工、天然氣 與新能源等多個領域。中美兩國石油行業的企業家、專家、學者聚集在一起，共同探討如何加強两國能源企業合作、應對當前形勢所採取的措施。

美國石油華商行業協會會長修宗明博士歡迎三一重工等52家中美企業、122位企業家的到來，並祝本屆論壇圓滿成功。

休士頓市長特納剛從巴西訪問歸來，2018 年他與豐建偉醫生曾經率領美國能源代表團訪問過中國，對能源行業和中美貿易一直大力支持，期望本屆論壇能推動新技術、新能源方面的發展，並祝來訪的中國企業家滿載而歸。

特納於2015年當選市長，2019年12月輕鬆贏得連任。