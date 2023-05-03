世華婦女協會中文演講賽 百人歡聚

台北經文處處官員與參選選手大合照。 （何真提供）

世界華人 工商婦女企管協會美南分會於4月30日（周日）上午10時，在休士頓 僑教中心舉行第28屆中文演講比賽，吸引不同族裔學生參賽。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉、僑務諮詢委員鄭昭、僑務委員張世勳、劉秀美、世華名譽總會長黎淑瑛、中華公所共同主席唐心琴、 世華婦女會前會長李迎霞、胡小蓮和金城銀行、美南銀行、第一銀行等大力贊助並出席盛會；來自各地參賽者和家長親友逾150人齊聚一堂。

會長何真數月前便和理監事團隊著手進行規劃，並在各主流學校和中文學校展開宣傳，所以今年非華裔 參賽者比往年多，會場有不同年齡層的各種族裔參賽者。何真感謝所有贊助單位的支持，同時感謝當日擔任評審委員嘉賓，前會長黎淑瑛、鄭昭、高嫚璘、方海妮、洪良冰等。

羅復文感謝世華美南分會，舉辦這非常有意義的活動；並指出，作為一個第二外國語學習者，所有參賽者已踏出重要的一步，學習華文的精髓，是一個好的開始。

名譽總會長暨美南分會2009年會長黎淑瑛表示，美南分會作為世華總會的第一個分會，是全球81個分會的領頭羊；在會員們長期努力和無私奉獻，中文演講比賽已經邁進28年，也特別感謝評審、家長跟學生的參與和支持。

今年的演講比賽題目，華裔初級組及非華裔初級組6~ 9 歲：「我最喜歡的……….」。其餘各組：「如果我有超能力」。

組別： 華裔子弟與非華裔學生各分三組：各分別有初級組6 歲至9 歲 、中級組10 至13 歲 和高級組14 歲至18 歲。

在經過近半日的激烈競賽之後。經評審委員依照演講內容、發音、語調、表情儀容及台風等，以公平及公正的評分之後，宣佈第28屆中文演講比賽各組名次如下：

華裔六至九歲組：第一名蕭苡晴、第二名鄭懿輝、第三名劉裕強。

華裔10至13歲組：第一名徐笠芫、第二名金定𩃀、第三名楊淳富。

非華裔6至9歲組：第一名艾妮Anish Marie、第二名關金 Aurelius Taylor、第三名石亞伯 Abel Smith。

非華裔14至18歲組：第一名London Nasir，第二名劉寶玉 Cami Gibbons，第三名Alex Reardon。