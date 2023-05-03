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邊防失靈 德州立法擋偷渡客

編譯林思牧／綜合報導
無證客一再偷渡德州被捕，將會被列為重罪。（CBP臉書）
無證客一再偷渡德州被捕，將會被列為重罪。（CBP臉書）

拜登決定在「美國法典42卷」(Title 42)禁止令到期之前， 將派軍隊戌邊；但是拜登政府一直以來，幾近放任外國人自由進入美國的邊界措施，遭到批評，最大的兩個保守州已在立法，希望藉由法規讓無證客改到別州棲身。

　拜登上任以後，被海關與邊界保護局（CBP）官員逮捕的偷渡客，已有超過100萬人被逮捕登記後放行，在等候移民聽證時可以在美國棲身，這個過程可能會長達數年，邊界如今已形同虛設，德州州議會共和黨參議員伯德威爾(Brian Birdwell)提出的一項議案日前獲參議會通過，試圖讓偷渡客不要用德州當進入點。

　這項議案把外國人非法越界進入德州列入州級罪名，州級執法人員有權力逮捕，第一次被捕是輕罪(misdemeanor)，但如果屢次再犯可以成為二級重罪(second-degree felony)。該案將轉交眾議會討論表決，如果通過並經州長簽署就會成為德州的法律。

　佛羅里達州跟墨西哥沒有陸地的界線，但共和黨州參議員英格利亞(Blaise Ingoglia)根據州長德桑提斯2月份給的建議提出SB 1718議案，大幅削減非法移民的自由與權利，目的在於影響偷渡客的定居意願，不要鼓勵他們到佛羅里達州來定居，讓他們到民主黨掌政的州去過生活。

　這項法案已通過州眾議會，現在要送到參議會討論表決，然後再回到參議會表決一次。因為參眾兩會都是共和黨佔絕大多數，該案不會碰到任何阻力。如果通過這將是全美國最嚴格的反非法移民法規，在保守人士心中將使德桑提斯的聲望與寄望大增，預期州長會在五月上半簽署該法。

偷渡客 非法移民 德州

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