UTA護理學院 獲國際高等認證

阿靈頓德州大學護理學院智慧醫院。(UT Arlington網頁)

阿靈頓德州大學(UT Arlington)是全美國最大的護士教育 公立機構，本月份面積15萬平方呎的智慧訓練醫院剛舉行過開幕剪綵儀式，現在又得到國際護士學會的高等認證，有意在醫療界發展的華裔 青少年可以考慮到UTA念大學。

美國嬰兒潮正在退休的大潮之中，他們面臨需要別人照顧的晚年，他們中擔任護士的離開職場，讓這種重要的工作缺人的情況越來越嚴重，數十年來菲律賓給美國提供了許多護士，最近幾年印度也成為美國年輕護士的主要來源，華裔家長在考慮兒女的前途時，做護士是個不會找不到工作的領域。

UTA的「社會工作與護理學院智慧醫院」(School of Social Work/CONHI Smart Hospital)是一棟最現代化的教學大樓，過去學生需要用真的病人來練習各種技巧，學習的機會比較有限，而且因為不敢給病人造成傷害，因此真正實習的機會更少。

這棟大樓裡現在有幾十具真人大小的機器人(robots)，可以經由軟件的設定當成是心臟病 猝發、呼吸疾病的病人，還有要分娩的孕婦機器人等等，讓學生可以練習各種不同醫療狀況的處理方式，而且即使做錯了，也不會出現病人因而死傷的後果，讓學生可以放心大膽地去實驗。

電腦科技與人工智慧AI是這種新學習方式的根源，國際護理臨床模擬與學習協會(International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning，簡稱INACSL)日前給UTA的這間智慧醫院發布認證。該會原本在全世界只發了12份認證，本月份一次發了14份，使得在全球認證的教學機構達到26間。

該會每年舉行一次大會，今年6月在羅德島州普羅威登斯市(Providence, Rhode Island)舉行的年會上，UTA將正式接受INACSL頒發的獎狀。智慧醫院的模擬教育與營運經理(simulation education and operations manager)坎波爾(Stephanie Campbell)指出，這份認證可以讓有心進入護理工作的青少年放心的選擇UTA，這裡的教育方式絕對是正確的。