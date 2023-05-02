我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

UTA護理學院 獲國際高等認證

編譯林思牧／綜合報導
阿靈頓德州大學護理學院智慧醫院。(UT Arlington網頁)
阿靈頓德州大學護理學院智慧醫院。(UT Arlington網頁)

阿靈頓德州大學(UT Arlington)是全美國最大的護士教育公立機構，本月份面積15萬平方呎的智慧訓練醫院剛舉行過開幕剪綵儀式，現在又得到國際護士學會的高等認證，有意在醫療界發展的華裔青少年可以考慮到UTA念大學。

　美國嬰兒潮正在退休的大潮之中，他們面臨需要別人照顧的晚年，他們中擔任護士的離開職場，讓這種重要的工作缺人的情況越來越嚴重，數十年來菲律賓給美國提供了許多護士，最近幾年印度也成為美國年輕護士的主要來源，華裔家長在考慮兒女的前途時，做護士是個不會找不到工作的領域。

　UTA的「社會工作與護理學院智慧醫院」(School of Social Work/CONHI Smart Hospital)是一棟最現代化的教學大樓，過去學生需要用真的病人來練習各種技巧，學習的機會比較有限，而且因為不敢給病人造成傷害，因此真正實習的機會更少。

　這棟大樓裡現在有幾十具真人大小的機器人(robots)，可以經由軟件的設定當成是心臟病猝發、呼吸疾病的病人，還有要分娩的孕婦機器人等等，讓學生可以練習各種不同醫療狀況的處理方式，而且即使做錯了，也不會出現病人因而死傷的後果，讓學生可以放心大膽地去實驗。

　電腦科技與人工智慧AI是這種新學習方式的根源，國際護理臨床模擬與學習協會(International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning，簡稱INACSL)日前給UTA的這間智慧醫院發布認證。該會原本在全世界只發了12份認證，本月份一次發了14份，使得在全球認證的教學機構達到26間。

　該會每年舉行一次大會，今年6月在羅德島州普羅威登斯市(Providence, Rhode Island)舉行的年會上，UTA將正式接受INACSL頒發的獎狀。智慧醫院的模擬教育與營運經理(simulation education and operations manager)坎波爾(Stephanie Campbell)指出，這份認證可以讓有心進入護理工作的青少年放心的選擇UTA，這裡的教育方式絕對是正確的。

教育 華裔 心臟病

上一則

名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

下一則

陳列LGBTQ書籍挨批 新州高中圖書館員反控居民誹謗

延伸閱讀

車禍重傷昏迷10天 她咬牙復健 跑完波士頓馬拉松

車禍重傷昏迷10天 她咬牙復健 跑完波士頓馬拉松
洛城新語／美國職場不必要的中國特色

洛城新語／美國職場不必要的中國特色
德州人語／美國職場不必要的中國特色

德州人語／美國職場不必要的中國特色
美國職場不必要的中國特色

美國職場不必要的中國特色
化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快
全美護理科系 大華府3大學名列前茅

全美護理科系 大華府3大學名列前茅

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回