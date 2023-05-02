我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

稱5死槍案亡者是無證客 州長艾伯特後悔

編譯陳盈霖／綜合報導
德州州長艾伯特後悔稱大屠殺受害者為非法移民。（Greg Abbott臉書）
德州州長艾伯特後悔稱大屠殺受害者為非法移民。（Greg Abbott臉書）

休士頓紀事報報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）因對日前於休士頓地區發生五人死亡的大規模槍案回應而飽受各界嚴厲批評。其發言人1日稱，艾伯特「後悔」稱大屠殺受害者為非法移民

這起槍案發生於4月底，奧羅佩薩（Francisco Oropesa）被指控在德州克里夫蘭（Cleveland）附近射殺他五名鄰居，其中包括一名九歲男孩。經過兩天搜索，警方仍在尋找嫌犯。

槍案發生後，艾伯特將受害者稱為「非法移民」，並直指奧羅佩薩沒有合法證件。他在推特寫道「我已宣布懸賞5萬元，提供奧羅佩薩相關訊息者。」

他的「非法移民」言論發出後，在社群媒體上炸鍋，許多人留言在他的推文下，批評其言論「沒人性、失當」。

聖聖牙辛托縣（San Jacinto）警局長卡佩斯（Greg Capers）對媒體說「我不在乎他是否非法，他在我縣，我縣有五人死亡，我盡我所能保護我的人民。」

移民權利活動家埃斯皮納（Carlos Eduardo Espina）推文中分享其中一名受害者身分照片，確認她是永久居民，「稱來自另一個國家是非法移民，可恥。」據悉，執法部門稱所有死者都來自宏都拉斯，但相關單位尚未證實。

德州參議員Roland Gutierrez推文譴責艾伯特，「一個沒證件的人如何得到AR-15？這是因為你和其他共和黨人，已制定不存在的安全槍枝法。」

演員喬治武井（George Takei）回覆艾伯特文中也寫道「這太卑劣。我以為提起這種毫無意義暴力行為，無辜受害者的移民身分會讓你感到不自在，但我錯了。」

國會西裔連線（Congressional Hispanic Caucus）也抨擊艾伯特，稱「五條無辜的生命因槍枝暴力喪生，艾伯特將這次可怕襲擊中死者的生命降格為非法移民，徹底剝奪他們人權。太可怕了。」

非法移民 德州 休士頓

上一則

名字只差1字母 男遭FBI誤植為德州5死槍案殺手

下一則

陳列LGBTQ書籍挨批 新州高中圖書館員反控居民誹謗

延伸閱讀

德州5死槍案 凶嫌傳多次非法入境被4度驅逐

德州5死槍案 凶嫌傳多次非法入境被4度驅逐
北達科他州州長簽法案禁墮胎 懷孕6周內例外

北達科他州州長簽法案禁墮胎 懷孕6周內例外
禁中國人買農林地 初審通過 待參議會表決 眾議會再審

禁中國人買農林地 初審通過 待參議會表決 眾議會再審
禁中國人買農林地的「排華法案」 德州議會初步通過

禁中國人買農林地的「排華法案」 德州議會初步通過
德州冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援

德州冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援
非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回