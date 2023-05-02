稱5死槍案亡者是無證客 州長艾伯特後悔

德州州長艾伯特後悔稱大屠殺受害者為非法移民。（Greg Abbott臉書）

休士頓 紀事報報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）因對日前於休士頓地區發生五人死亡的大規模槍案回應而飽受各界嚴厲批評。其發言人1日稱，艾伯特「後悔」稱大屠殺受害者為非法移民 。

這起槍案發生於4月底，奧羅佩薩（Francisco Oropesa）被指控在德州克里夫蘭（Cleveland）附近射殺他五名鄰居，其中包括一名九歲男孩。經過兩天搜索，警方仍在尋找嫌犯。

槍案發生後，艾伯特將受害者稱為「非法移民」，並直指奧羅佩薩沒有合法證件。他在推特寫道「我已宣布懸賞5萬元，提供奧羅佩薩相關訊息者。」

他的「非法移民」言論發出後，在社群媒體上炸鍋，許多人留言在他的推文下，批評其言論「沒人性、失當」。

聖聖牙辛托縣（San Jacinto）警局長卡佩斯（Greg Capers）對媒體說「我不在乎他是否非法，他在我縣，我縣有五人死亡，我盡我所能保護我的人民。」

移民權利活動家埃斯皮納（Carlos Eduardo Espina）推文中分享其中一名受害者身分照片，確認她是永久居民，「稱來自另一個國家是非法移民，可恥。」據悉，執法部門稱所有死者都來自宏都拉斯，但相關單位尚未證實。

德州參議員Roland Gutierrez推文譴責艾伯特，「一個沒證件的人如何得到AR-15？這是因為你和其他共和黨人，已制定不存在的安全槍枝法。」

演員喬治武井（George Takei）回覆艾伯特文中也寫道「這太卑劣。我以為提起這種毫無意義暴力行為，無辜受害者的移民身分會讓你感到不自在，但我錯了。」

國會西裔連線（Congressional Hispanic Caucus）也抨擊艾伯特，稱「五條無辜的生命因槍枝暴力喪生，艾伯特將這次可怕襲擊中死者的生命降格為非法移民，徹底剝奪他們人權。太可怕了。」