德州人語／提早退休始祖回去當上班族

FIRE (Financial Independence, Retire Early 財務自由，提前退休 ）運動的倡導始祖之一、2012年時就宣稱已達到財務自由可以提早退休的財經網紅多根（Sam Dogen），近來宣布準備重回職場，正在申請職籃勇士 隊一份年薪四萬元、與視頻製作相關的工作。

多根以「理財武士」（Financial Samurai）的名號闖蕩多年，34歲時就累積了300萬元的家庭淨資產，毅然決然辭去瑞士信貸的工作宣布退休，稱要把時間拿來做自己喜歡且有意義的事。多年來，多根的理財成就引起眾多網友羨慕與追隨，將FIRE當作人生目標去追尋。

絕大多數的追隨者還沒達成財務自由的境界，沒想到領隊的老師居然先行宣布要回去當上班族，也引起了Fortune雜誌等財經媒體的注意。

多根稱，決定重新回去打工，其中一個原因是為了孩子的大學學費。當年他與太太宣告財務自由提早退休時，還不確定會不會有孩子。但隨著2017年時兒子出生、2019年再添一個女兒，人生完全改變，花費也隨之大增。

促使他想重返職場，還有幾個其他重要原因。首先，和大多數的人一樣，經歷一年多的下跌，自己的投資 淨值受到重創，帳面資產縮水。另外，他也想念職場上的同事情誼。畢竟提早退休雖然好，可是有時不免會感到孤獨。

多根口頭上聲稱是因小孩大學學費龐大（據他預估，等到兩個孩子上大學時，兩人的大學費用可能得花上150萬元），所以要回去上班。然而，他也坦承，自己現在的被動收入每年已高達20萬元。

其實，就算去年股債雙跌，多根從2012年起算的長期投資組合，光大盤部分已漲了兩倍多。而自住房地產原本就自帶槓桿，這幾年灣區房產的漲幅也驚人，房屋淨值也是快速增加。雖然自住房不能產生現金流，但對於退休族心理上的安穩意義還是很大。

總而言之，以他向來較為保守的投資風格，300萬的本金至少膨脹了兩、三倍以上，投資與網站的收入也相當可觀。所以他回去上班，肯定不是為了錢；為了錢的話，何必去找四萬的工作？

有些人懷疑多根要回去打工根本是假議題，純炒作。身為財經網紅，炒話題確實是增加流量手段之一，但多根還是點出了不為錢而工作的美妙，那就是能真正自由選擇想要從事的領域、不必為了生活而幹些無趣乏味日復一日的活、無須為了生存去扯入無聊的辦公室政治與鬥爭。

所以，財務自由重點是財富所帶來的自由。就像多根在受訪時說的：「當你得到第一份工作時，你會超級興奮。他們開出的工資不高，但是未來的潛力無窮。那就是我想要重新創造跟體驗的感覺！」

有了自由的選擇餘裕，是不是真的要提早退休，倒是其次了。