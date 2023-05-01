德州人語／美國職場不必要的中國特色

德州人語

近期，有一則報導很有意思，南加州比佛利醫院的一名伊拉克裔醫生狀告醫院對其報復和歧視 ，起因是一場手術 中，其他三位護士及技工全程講中文，他在提醒其中一名護士不要在手術中講中文後，被指責是「歧視」。對於該事件中三名華裔醫護人員講中文的習慣，華人「懂的都懂」，如果一個場合中華人居多數，大家就更習慣用中文。但在一些工作場合中，這一習慣其實有不妥。

這名狀告醫院的醫師名叫Dr. Ihsan Shamaan。2020年11月，Shamaan醫師進行了一場疝氣手術，在場的還有其他三位亞裔面孔的護士、技師和麻醉師。當醫師要求護士去取紗布時，這名護士竟與技師用中文溝通起來，來來回回都沒能拿對醫師需要的紗布。在手術當中，這三人時不時用中文互相溝通。

Shamaan醫師對此表示不滿，理由是手術中講不必要的英語之外的語言，會干擾他手術。因此對這名護士提出不要說中文的要求，後來卻被護士長告知這是「歧視」行為。

雖然這是Shamaan醫師遞交給法院的訴狀，是其一面之詞，但公共場合或工作場合華人之間相互講中文，確實是很常見的現象。例如在華人超市 、餐館，當員工和顧客都是華人時，如果中文是雙方的第一語言，或是雙方英文都不好時，當然沒必要講英文。

不過以上案例有所區別。手術是很嚴肅的工作場合，更何況手術的主要參與醫師只講英文，不懂中文。如果其他華裔員工之間相互講中文，不但是忽視其他不講中文的醫師及不禮貌的行為，還可能導致手術進展不順利。在類似這種的工作場合中，即便華人占多數，講英文是最基本的職業素養，體現的是醫護的專業性。

在美國謀生的華人，要懂得「入鄉隨俗」，尊重美國職場文化。雖然美國人以不嘲笑其他族裔的英文水平為基本素質，但我們華裔積極提升英文水平，起碼做到職場中英文溝通無障礙，可以贏得其他同事的尊重。以上案例中，護士不講英文，也許正是英文水平不到位。

其實不僅是講中文的習慣，其他一些華人特有的習慣也要「因地制宜」地進行改變，例如逢年過節給上級送禮，可以變成寄卡片送祝福，過節給客戶送評價但心意滿滿的小禮物也是不錯的選擇。再例如中國企業加班文化來了美國，就要按照法律，讓加班員工得到合法的補償。