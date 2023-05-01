大規模核災演習 休士頓東南部、哈里斯縣1日至5日登場

休士頓即將舉行大規模核災訓練。（Ilja Nedilko/Unsplash)

FOX 26電視台報導，休士頓 東南部與哈里斯縣（Harris），將於本月1日至5日，舉行一個大規模、多機構的核事故訓練演習。

休士頓市表示，演習不會對居民構成風險，公眾不應對此事件感到害怕，且會提前提醒。

休士頓緊急管理辦公室（Office of Emergency Management，OEM）在新聞稿中表示，訓練演習包括軍事人員和飛機，以及穿著防護裝備者。

為期五天的演習會在多處舉行，如NRG公園（NRG Park）、SH 288至SH 146，以及I-10號高速公路以東至225號公路及周邊地區，還有阿靈頓機場（Ellington Field）及周邊地區等。

包括國防部 （Department of Defense）、美國能源部 （Dept. of Energy）、國安局（National Nuclear Security Administration）、聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）等機構將參與此次演習。休士頓警局、哈里斯縣警局和地方執法、消防、應急管理和公共衛生機構等也將參與。

類似的培訓，自2012年開始在全國各地進行，一些人會在身著防護裝備的情況下，模擬現實生活遭到核災事故後發生的情況，包括聯邦和地方執法機構的飛機等。

休士頓緊急管理辦公室表示，這次演習讓大家有個實際參與機會，可練習和加強行動準備，以應對美國或海外發生的核事故。