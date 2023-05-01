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行銷、科技業 遠距職缺招工中

編譯陳盈霖／綜合報導
愈來愈多員工希望上班時間、地點有更大的靈活性。(Annie Spratt/Unsplash)
愈來愈多員工希望上班時間、地點有更大的靈活性。(Annie Spratt/Unsplash)

NBC 4電視台報導，儘管一些公司正縮減員工上班的靈活性，但根據Monster 2023年1月，針對1000多名員工進行的調查顯示，近半數員工希望在工作地點與時間上有更大彈性。

遠距就業市場競爭也更加激烈。目前招募用戶營運助理等職缺的Yelp表示，2022年6月公司完全轉為遠距辦公以來，一般行政職缺申請數量比2019年增加200%。

除了Yelp之外，根據FlexJobs數據，技術、行銷和醫療健保等相關產業許多公司，採遠距、在家或混合上班模式：

1.2021年啟動上述模式的HubSpot，員工有三種靈活的工作選擇，每周進辦公室三天或更久、每周進辦公室不超過兩天或遠距工作。

該公司相關職缺有客戶主管、產品設計師等。

2.社群媒體公司Reddit 2020年10月轉為永久性混合工作模式，員工可靈活的在任何想去的地方工作。目前招聘合作夥伴關係經理等。

3.音樂、串流媒體公司Spotify於2021年2月啟動遠程、線下和混合辦公選擇。近期職缺有全球品類開發官、合作夥伴負責人等。

4.旅遊產業Airbnb也在2022年4月開啟「在任何地方生活和工作」模式，員工可遠距或到公司上班，還可選擇每年在170多個國家／地區工作最多三個月。目前職缺有法律顧問、高級職員等。

5.科技產業Dropbox 2021年4月啟動「虛擬優先」計畫，員工九成時間可遠距工作。職缺有資深手機軟體工程師、戰略採購助理等。

6.保險產業Allstate員工自2020年初以來，可選擇在家或辦公室工作。職缺有醫療保險福利顧問、行銷分析等。

7.社交媒體Pinterest 2022年4月推出PinFlex模式，員工可在全美50個州或擁有分公司的國家工作。每年需到辦公室一次。職缺有產品分析師等。

8.科技公司Instacart 2022年5月起，允許超過70%員工選擇在家、在辦公室或混合工作。職缺有產品設計師、商業顧問等。

9.網路電信公司Verizon 2021年2月啟動Work Forward計畫，允許員工在家、在工作場所或混合工作，目前招聘首席安全架構師、用戶體驗研究經理等。

醫療保險 社群媒體 就業

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