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問題少年囚犯送成人監獄 惹爭議

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州少年司法廳要求法官，將最有問題兒童轉入成人監獄系統。（KFOX）
德州少年司法廳要求法官，將最有問題兒童轉入成人監獄系統。（KFOX）

休士頓紀事報報導，德州少年司法廳（Texas Juvenile Justice Department，TJJD）為恢復其營運的五間青少年監獄秩序，要求法官將最有問題兒童轉入成人監獄系統。

然青年司法倡議者譴責此項舉措，認為更嚴厲、懲罰性更高的成人監獄系統，將對這些青少年有更負面影響。

去年TJJD人員配置發生史上最嚴重危機，超過一半職缺空置數月之久，運動被取消、教育課程被工作取代，飯菜改在牢房內吃，孩子們幾乎整天被關在沒有廁所、無窗戶的牢房內。

這些情況，許多青少年囚犯開始出現襲擊、互相傷害事件。

為解決這些問題，相關單位希望將更多青少年從危機四伏的少年監獄系統，轉入成人監獄系統。

負責調查獄中罪行，德州特別檢察部門負責人喬特（Jack Choate）表示，當時的想法，是希望讓這10%人口離開，使獄中表現良好的孩子們，不會捲入襲擊事件。

但青年司法倡議者卻譴責此作法。他們認為，被轉移至成人監獄系統者，不僅是最危險青年，還有性交易受害者和嚴重心理問題的非成年人，他們可能會被成年監獄工作人員束縛產生負面反應。

多項研究表明，被關押在成人監獄系統的青少年，比關押在青少年監獄者自殺可能性大得多。德州成人監獄系統以其嚴酷條件聞名，對囚犯檢查少得多。

根據該部門，青少年法庭法官，去年批准將近600名遭監禁的青少年中的51人轉移至成人監獄，再前一年有29人。

大多數的轉移，是這些18歲青年於未成年時犯下暴力犯罪，但2022年轉移的青少年中，有12人未滿18歲，其中有一半人提早轉移是因TJJD認為他們太具破壞性。

其他六人最初被判較輕刑期，但在監獄犯下其他罪行，如襲擊或騷擾獄警等。

德州參議會在兩黨支持下通過兩項法案，包括讓更多TJJD罪犯有資格轉移至成人監獄系統的條款等。

目前，該機構在轉移方面擁有自由裁量權。但TJJD無法完全控制在青少年監獄系統內犯下新罪行的青少年，最終是否會被關入成人監獄。在德州，17歲的人在刑事系統中被視為成年人。

少年犯人數已從約5000人減少到不到600人。如今被關押者多為重罪犯。

監獄 德州 暴力犯罪

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