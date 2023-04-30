台灣作家陳思宏 萊斯大學與書迷相見歡

台灣知名作家陳思宏在萊斯大學與書迷見面。（記者封昌明／攝影）

台灣知名作家陳思宏4月27日應趙氏基金會負責人Anne Chao之邀在萊斯大學與書迷見面，駐休士頓台北經文處副處長王韋龍、台灣書院主任陳譓如、美南作家協會前會長石麗東、中華商會會長孫鐵漢等政商名流均前往聆聽，陳思宏以詼諧幽默的語氣敘述著作的內容，令聽眾莞爾。

陳思宏暢銷小說《鬼地方》(英文書名: Ghost Town) 去年10月發行北美精裝本，出版後在美國市場獲廣大迴響，入選美國 「圖書館 雜誌」2022年度十大最佳世界文學、入選紐約時報 (The New York Times)秋季書單，同時獲得紐約時報與美國公共廣播電台NPR以及美國「書目雜誌」(Booklist) 專業書評讚賞。

台灣書院主任陳譓如（左一）偕協辦單位與陳思宏合影。（記者封昌明／攝影）

今年在文化部駐休士頓辦事處臺灣書院與德州 萊斯大學( Rice University)、德州聖湯馬斯大學 (University of St. Thomas)、德州大學奧斯汀分校(UT Austin)、奧斯汀中央圖書館(Austin Central Library)合作邀請下，力邀作家陳思宏前來德州進行英文演講，讓書迷可以一睹陳思宏風采。

《鬼地方》講述了家鄉在台灣彰化永靖的陳天宏，在德國殺了同性伴侶，坐牢後出獄，回到家鄉跟姊姊相聚的故事。開篇以他回到永靖開始，一切發生在24小時之內，但回憶閃現、角色切換以及人鬼跳轉，讓情結曲折迷離又引人入勝，讀者隨著故事深入，要試圖釐清為何看似平和的小地方永靖，會成為埋下這麼多秘密的「鬼地方」。

鬼魂是書中很重要的角色，生人與亡靈共處，相輔相成推進揭開秘密。陳思宏表示，台灣人信鬼，又怕鬼，熱衷驅魔，但成長過程中他發現，可怕的不是鬼，反而是人，但我們對鬼的恐懼卻遠遠大於愛互相捅刀的人類。把鬼寫進書裡，既是混淆視聽，也是一種暗喻——人所不知之事，鬼可以來講。

趙氏基金會負責人Anne Chao（左一）頒發紀念牌給陳思宏感謝他的付出。（記者封昌明／攝影）

把主角名字設為「陳天宏」，跟自己只有一字之差；陳思宏有七個姊姊，而陳天宏有五個姊姊；陳思宏是同志，陳天宏也是…虛構情結與本人經歷如此多重合，其實是陳思宏故意的安排。陳思宏表示，書裡寫的都是從自己或朋友身上的真實經歷出發，再加以小說虛構技法包裝，「我沒有辦法寫完全跟我沒有關係的東西。作家在寫東西的時候，手上的題材、素材，一定要有情感的連結，情緒要足夠。」

有意參與陳思宏新書發表會的讀者可參加5月2日(二) 11:00在德州大學奧斯汀分校( UT Austin)、5月2日(二) 18:30在奧斯汀中央圖書館等處舉行，歡迎書迷前往聆聽。