13歲以下限用社媒 兩黨聯邦參議員醞釀提案

聯邦參議員打算立法限制13歲以下兒童使用社交媒體。(取自路透)

華盛頓郵報指出,民主黨籍聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)與共和黨籍的柯頓(Tom Cotton)正打算聯名提出新草案,立法禁止13歲以下兒童接近使用社交媒體,並且禁止社交平台設計吸引青少年長時間流連的運算機制。

對於13歲至17歲的少年,該案則要求他們在使用前必須獲得家長首肯,不過兩人辦公室說,執行細節稍晚才會公布,包括如何確認使用者年齡。

至於行政部門,聯邦公衛署長莫西(Vivek Murthy)先前已經表過態,強調13歲以下的孩童不適合使用社交媒體,因為這個年紀的人更需要建立自我認知與人際關係,但是社交平台上卻經常出現誤導性質的訊息。

其他聯邦議員也提出類似提案,限制社交平台的使用年齡,但尚未獲得兩黨共識。州議會部分,阿肯色與猶他州 已經要求18歲以下者必須獲得家長同意才能使用社交平台。猶他州更限制少年不得在晚間10時30分後、早晨6時30分前登入社交平台,並要求平台在用戶登入前都必須確認年齡。

「The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens」的研究結果指出,8歲至12歲的兒童有38%使用社交媒體,13歲至18歲的少年更有84%會上社交平台。另一個2021年的研究指出,8至12歲者,每天使 用社交平台平均18分鐘,13至18歲則為90分鐘。

FOX指出,部分社交平台已經禁止13歲以下者近用,包括臉書(Facebook)、推特(Twitter)與TikTok,不過這些限制很容易避開,執行效果也不佳。YouTube 則是另創兒童版App「YouTube Kids」。