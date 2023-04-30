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13歲以下限用社媒 兩黨聯邦參議員醞釀提案

編譯胡立宗／綜合報導
聯邦參議員打算立法限制13歲以下兒童使用社交媒體。（取自路透）
聯邦參議員打算立法限制13歲以下兒童使用社交媒體。（取自路透）

華盛頓郵報指出，民主黨籍聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)與共和黨籍的柯頓(Tom Cotton)正打算聯名提出新草案，立法禁止13歲以下兒童接近使用社交媒體，並且禁止社交平台設計吸引青少年長時間流連的運算機制。

對於13歲至17歲的少年，該案則要求他們在使用前必須獲得家長首肯，不過兩人辦公室說，執行細節稍晚才會公布，包括如何確認使用者年齡。

至於行政部門，聯邦公衛署長莫西(Vivek Murthy)先前已經表過態，強調13歲以下的孩童不適合使用社交媒體，因為這個年紀的人更需要建立自我認知與人際關係，但是社交平台上卻經常出現誤導性質的訊息。

其他聯邦議員也提出類似提案，限制社交平台的使用年齡，但尚未獲得兩黨共識。州議會部分，阿肯色與猶他州已經要求18歲以下者必須獲得家長同意才能使用社交平台。猶他州更限制少年不得在晚間10時30分後、早晨6時30分前登入社交平台，並要求平台在用戶登入前都必須確認年齡。

「The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens」的研究結果指出，8歲至12歲的兒童有38%使用社交媒體，13歲至18歲的少年更有84%會上社交平台。另一個2021年的研究指出，8至12歲者，每天使用社交平台平均18分鐘，13至18歲則為90分鐘。

FOX指出，部分社交平台已經禁止13歲以下者近用，包括臉書（Facebook）、推特（Twitter）與TikTok，不過這些限制很容易避開，執行效果也不佳。YouTube則是另創兒童版App「YouTube Kids」。

猶他州 YouTube 天使

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