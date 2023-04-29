逾千人共襄盛舉 世界之星中華武術錦標賽圓滿落幕

吳而立（中）頒發獎學金給Jean Hoang（左）和Haotian Tan（右），兩人都曾在歷年比賽中獲得大獎。（宏武協會提供）

由宏武協會舉辦的一年一度的世界之星中華武術錦標賽，4月21、22、23日在休士頓 Marriott Westchase Hotel圓滿舉行，為期三天的大會有千餘人參加，並得到一致好評。

大會今年舉行簡單並隆重的開幕儀式，選手們依序進場，讓他們感受相互砌磋的意義。賽程從上午9時30分開始，分多個場地進行，參賽者的年齡從七歲至70歲，他們都在擂台上全力較勁。

有超過五百多個項目，包括外家、內家，傳統武術、現代競技武術，對打、推手等，參加選手來自四十多所武術學校，不但有休士頓地區，更有不少遠從外州前來參加盛會的學生，包括佛羅里達州，加州 ，路易安州，伊利諾州，科羅拉多州，附近的達拉斯，奧斯汀，聖安東尼和鄰近其他城市。

獲獎選手大合照。（宏武協會提供）

「世界之星」中華武術錦標賽，將防身、健身 、養身和娛樂等多種功能融於一爐，近年來中國傳統武術受到世界矚目， 在為期三天的活動中，有武學大師講習班、精彩武藝秀。除了選手，現場更多是陪伴選手們的家人。

23日上午的活動是一年一度最被期盼的表演時間和頒獎典禮，當天有600多人參加。 大家看到了天各一方的大師們在台上表演獨家功夫，令出席嘉賓一飽眼福。許多武術學校也排出最佳陣容，節目內容精采，令觀眾目不暇給。

每年宏武協會頒發兩名獎學金，鼓勵武藝優秀的年輕學子，今年得獎的Jean Hoang，四歲開始習武，將進入史丹福大學就讀；另一位得獎人Haotian Tan將進入空軍官校。兩人都曾在歷年比賽中獲得大獎，學業成績也相當出色。

4月23日上午的表演，當天有在youtube上直播，讀者可以上網瀏覽。

三天活動，除了武術錦標賽與各家武術表演外，於不同時段有武學大師武術講習班，21日胡鄰的太極拳十三式，James Smith的馬來西亞武術，22日Charles Graham的三才劍，Paul Hannah的太極拳應用，23日胡鄰的太極拳十三式和薛振民的太極拳奧秘。

休士頓宏武協會創立於1985年，是非營利機構，宏武協會宗旨為發揚中華傳統武術文化，藉由講座、武術研討會與國術觀摩，比賽，表演等等多元方式，提供各族裔習武之人交流切磋的互動平台，每年頒發獎學金予優秀學習武術之青年子弟，以玆鼓勵有恆心、有毅力、文武均優之學子；藉此幫助海外華洋子弟了解中華武術博大精深，以推廣中華文武道德傳統理念。