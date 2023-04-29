鼓勵顧客自己帶酒商家 休士頓從嚴管制

休士頓 市議會26日舉行會議，將對鼓勵顧客「自己帶酒」(Bring Your Own Bottle，簡稱BYOB)的商店從嚴管制，市政府認為BYOB給社區帶來犯罪風險與生活品質的問題。

市政府正在研擬的方案中，主要是針對企業來進行違規懲處，違犯規定的企業每件違規最高可被懲處500元罰金，如果屢犯不改，市政府還有權力提出民事賠償訴訟。另外，BYOB的企業還必須做到以下的升級：裝設金屬偵測器(metal detectors)和安全攝影機(security cameras)，每100名顧客應有至少一名保安，在營運時段中門都不可鎖上，好讓警察 可以隨時進入檢查。

餐飲娛樂業的售酒執照，是由德州 酒精飲料委員會(Texas Alcoholic Beverage Commission)核發的，企業要得到執照必須符合許多規定，雖然賣酒通常是利潤很高的業務範疇，但有些業主不想找這個麻煩或不符合資格，便鼓勵顧客自行帶酒前來飲用，包括餐廳與脫衣舞場等等。另外，市府法律規定即使有賣酒執照，到了凌晨2時之後也不能賣酒，但顧客在2時之前買的酒還是可以繼續享用。

市議會26日舉行的公共安全與生活品質聯合會議(joint Public Safety and Quality of life meeting)中，認為BYOB給社區帶來負面的影響，根據休士頓市警局提供的犯罪數據，從2022年11月1日到2023年4月18日之間，BYOB企業及其周圍發生9起謀殺案(murders)、32件搶劫案(robberies)和103件重大傷害案(aggravated assaults)。

休士頓C區市議員艾比卡敏(Abbie Kamin)是公共安全委員會(Public Safety Committee)的主席，她指出除了犯罪問題以外，居民的生活品質因為喧鬧、打架、穢言穢語、噪音、嘔吐、便溺、飆車等問題大受影響。