我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

德州人語／大使撒野 不全因個人修為

德州人語
德州人語
德州人語

中國駐法大使再次被法國外交部「傳喚」。起因是，以被稱為「戰狼」而自豪的盧沙野大使，上周五又撒野，接受媒體採訪時口出狂言，引起法國朝野及其他歐洲國家憤怒。

法國電視台LCI的採訪，也堪稱傑作，記者循循善誘，引導盧大使「步步深入」。其中引起爭議的主要有兩點，一，盧大使否認克里米亞屬於烏克蘭，並進一步否認前蘇聯加盟共和國的獨立地位，稱他們不是實質主權國家。這顯然違背中國官方立場。

二，盧否認毛澤東時代有數百萬人被迫害死亡，認為這是八卦，還斥責記者「你看過書嗎？」其實，毛的錯誤和數百萬人冤死的事實，中共自己文革之後也是承認的。

盧大使的言論荒腔走板，更荒腔走板的是，中國駐法大使館隨後在聲明中表示，大使言論是個人觀點；外交部發言人毛寧也在答記者時表示，中國對烏克蘭立場不變，前蘇聯各加盟共和國的主權不存在疑問，還明確地說，「我的表態代表中國政府正式立場」。意思是，盧沙野的言論只代表他個人。

肩負維護國家形象和宣介國家政策的大使，其言論居然不代表政府，聽上去令人匪夷所思。難以自圓其說的表象，或許反映了背後政府及決策高層在外交政策的矛盾與尷尬。

一方面，既定的外交政策與立場是歷史延續下來的，如承認前蘇聯加盟共和國的主權地位。外交部發言人之所以能明確回答記者的「主權」提問，依據便是既有的政策共識。

但另方面，政府高層顯然有另一種主張或意圖，這種意圖與既有方針衝突，但卻更具現實影響力。例如，強調尊重國家主權，但卻拒絕譴責俄羅斯，甚至還希望俄打贏侵略戰爭。發言人答記者和駐法大使館聲明，刻意迴避克里米亞問題，即是迎合這一主張，為俄入侵的合理性辯護預留空間。

決策高層缺乏邏輯「一致性」的狀況，為一些人揣摩上意提供了機會，戰狼外交就是在這種氛圍中形成的。威權體制下，官員的行為不是依據既有制度規範，而是看最高決策者臉色，猜測其意圖和喜好，以求晉升。

因此，駐法大使的蠻橫，固然有個人修養缺憾，畢竟不是每位大使都如此具有攻擊性，而且一而再、再而三，但說到底，是政治大環境的集體行為。否則，這位曾毫無根據誣詆新冠由美軍運動員惡意傳入、粗暴指責法國醫護人員讓病患在饑餓中死去、辱罵法國著名學者「流氓」和「瘋狗」的大使，早該被召回了。

至於否認毛澤東犯錯、否定毛治下數百萬人死亡，更與當下大氣候完全吻合，有關文革的歷史決議已被置之腦後，肯定甚至恢復毛時代的一些作法，正在悄悄開始。

大使館 烏克蘭 克里米亞

上一則

疫後挑戰╱獎勵金、溢價金縮水 網約車司機收入大減

下一則

逾千人共襄盛舉 世界之星中華武術錦標賽圓滿落幕

延伸閱讀

盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交

盧沙野屢發戰狼言論 學者：中國網紅式外交
習近平為何此時致電澤倫斯基？美媒：為盧沙野收拾善後

習近平為何此時致電澤倫斯基？美媒：為盧沙野收拾善後
學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋

學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋
一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？
一洲焦點／習澤通話為盧沙野收殘局？拜登麥卡錫戰國債

一洲焦點／習澤通話為盧沙野收殘局？拜登麥卡錫戰國債
節目發言惹議 中駐法大使盧沙野：一貫尊重各國主權獨立和領土完整

節目發言惹議 中駐法大使盧沙野：一貫尊重各國主權獨立和領土完整

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償