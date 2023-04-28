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哈維颶風受災索賠 估每戶16萬至20萬

休士頓訊
2017年哈維颶風上游災民和企業賠償，預計受災者可獲得每戶16萬到20萬元的賠償。（賴清陽律師事務所提供）
2017年哈維颶風上游災民和企業賠償，預計受災者可獲得每戶16萬到20萬元的賠償。（賴清陽律師事務所提供）

為了讓更多哈維颶風受災戶了解自身權益和索賠程序，由律師賴清陽和陳帆舉辦的「哈維颶風上游受災索賠律師答疑會」，於 5月4日（周四）晚間7時，在Zoom線上舉行。

2017年8月28 日，美國陸軍工程兵團從休士頓西部的Addicks和Barker大壩控制洪水，導致休士頓上游地區約有1萬戶房屋遭到洪水侵害。2022年10月底聯邦法官，針對六個挑選出來用於「測試」的上游受害原告的索賠訴求已經裁定，法律專家依裁定估計每戶獲得的索賠在16萬到20萬元之間。專家估計賠償總金額高達16億元。

獲得此項索賠的法律程序是：每位受災居民和企業委託律師簽署代理協議，遞案給聯邦法院，正式立案，提出索賠訴求。目前在哈維颶風中遭洪淹的Katy等地區的居民和企業，尤其是Cinco Ranch災民。

此項索賠截止日期為2023年8月底。一旦錯過立案的最後期限，受災戶可能被認為永久性放棄索賠。

為此，陳帆律師率領的元臣國際律師事務所www. mosaicparadigm.com([email protected])與中美歐律師事務所賴清陽律師團隊www.lglcus.com([email protected])聯合組建「哈維索賠專項律師團」協助受災戶索賠。凡在5月30日前和6月30日前簽約，可享受早簽約獎勵，獎勵截止日期7月1日；簽約截止日期8月15日。 

「哈維颶風上游受災索賠律師答疑會」報名申請索賠熱線：281-805-7169，713-818-8866，713-988-5666。

颶風 洪水 休士頓

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