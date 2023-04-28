柯文哲訪美 休士頓畫完美句點

馮啟豐（左一）送柯文哲（左二）等一行到場機。(馮啟豐提供）

柯文哲 主席帶領的台灣民眾黨訪美團，4月8日從台灣出發，首站紐約，接著到波士頓、華府，21日抵達訪美行程最後一站休士頓 。柯文哲連續五天在休士頓的行程滿檔，參訪了佛光山中美寺、太空 總署（NASA），在雅苑舉辦了盛大的演講晚宴，在聖湯瑪斯大學舉行座談會，也拜會幾位重量級的台商，都受到僑界熱烈歡迎。

柯文哲上飛機前表示，這次美國行程非常有收穫，不僅見到前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），德州州長，休士頓副市長，也與六位聯邦眾議員（四位共和黨及兩位民主黨）深入對談兩岸關係。休士頓市副市長Dave Martin甚至在柯文哲到訪時，公開簽署也直播宣布4月26日為休士頓市的「台灣人民日」（Taiwan People's Day）。

柯文哲也表示這次來美國的三大目標都有達成：認識美國、從美國看台灣、把台灣民眾黨介紹給國外認識。

柯文哲下榻許文忠（右三）、黎淑瑛（右四）的希爾頓花園酒店。(馮啟豐提供）

柯文哲也強調，只有他才可以與美中兩邊都對話，只有他才可以減少族群對立。台灣應該是中美溝通的橋樑，而不是中美對抗的棋子。