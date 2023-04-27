小兄弟遭生母繼父綑綁刺青 親生爸爸報案

德州夫婦強迫子兒刺青。(Zavalla警局)

休士頓 東北邊100多哩的薩瓦拉市(Zavalla)，一名27歲的母親跟她現在的丈夫把她跟前夫所生的兩個孩子綁起來刺青，事件引起官府注意以後兩人又企圖把刺青刮掉，這兩位魯莽的家長於24日(周一)遭警方逮捕控罪。

梅根 法爾(Megan Farr) 與前夫所生的兩個孩子現在各是九歲、五歲，梅根與剛納法爾(Gunner Farr)結婚以後又生了兩個孩子。薩瓦拉市警局代理局長詹姆斯丹比(James Denby)指出，4月17日那天兩個孩子的親生父親打電話向兒童保護局CPS(Child Protective Services)和警察 局報案，指出孩子說他們被母親和繼父綁起來強迫刺青。

在那之前的幾天，孩子跟親生父親提到刺青的事，爸爸檢查孩子的身體，發現九歲的孩子肩膀上有一個刺青，五歲的孩子腳上有一個刺青，仔細詢問以後又發現孩子說是被綁起來強迫刺青的，當他向梅根詢問時，梅根哈哈大笑一陣，沒回答腳踩油門開車走了。

接著梅根和剛納發現官府已經開始追究，遂用某種利器刮孩子的皮膚，企圖用檸檬汁滲入皮膚把刺青除掉。CPS的人員到他們家裡探視時，發現孩子的皮膚受傷，把他們送到醫院做治療，四個小孩全部被CPS的人員接管。法庭文件指出，梅根與剛納用繩子把孩子綁住，用膠帶封住嘴巴，用毛巾遮住眼睛，然後給他們刺青。

梅根與剛納於24日被警方逮捕，分別被控非法禁錮(unlawful restraint)與傷害兒童(injury to a child)的罪名，保釋金總共是3萬5000元。調查過程中警方找到一個刺青工具組(tattoo kit)，一名女子後來出面說那是她的，當梅根和剛納跟她借刺青工具組的時候，她並不知道他們是要拿去用在小孩身上；這名女子沒有被警方控罪。