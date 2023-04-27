我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

禁中國人買農林地 初審通過 待參議會表決 眾議會再審

編譯胡立宗／綜合報導
德州空軍基地附近土地被中國退將購得，引發德州議會討論「排華法案」禁購。（美聯社）
德州空軍基地附近土地被中國退將購得，引發德州議會討論「排華法案」禁購。（美聯社）

德州參議會25日初審以18票贊成、12票反對，通過爭議頗多的Senate Bill 147，草案限制與中國、伊朗、北韓、俄國有關的個人與機構，購買德州的農林地、取得石油天然氣挖探權，因為這四國對美國的國家安全構成威脅。在草案送交眾議會之前，還需要參議會全院表決通過。

SB 147提出後已經兩次修改，試圖減少爭議，不過包括華裔在內的反對者仍然不滿，認為德州此案形同限制華人、亞裔的權力，也會讓地主、仲介更排斥亞裔買家。起草人柯克霍斯特（Lois Kolkhorst）在25日的冗長爭議後大嘆，「一切都是為了我們的糧食安全、能源安全與國家安全啊」，「（好了吧）……現在你們（華裔）可以來買公司，開你們的餐廳了」。

柯克霍斯特的SB 147最初在2021年提出，當時的背景是靠近洛弗林空軍基地（Laughlin Air Force Base）附近的14萬英畝田地，被賣給了中國解放軍退役將領，德州議會因此決議反對，來自中國等四個國家的移民購買德州房地產。後來的修正版本雖然軟化，但還是要求買家揭露他們與四國官方的關係，雖然反對聲音很大，但州長艾伯特等人還是背書。

不過，聯邦農業部的統計顯示，在所有外國持有的美國土地中，中國投資所佔比例不到1%，俄國、伊朗、北韓合計少於3000英畝，SB 147因此面臨更多質疑，最後才修正為現在的版本。

德州參議會初審通過「排華法案」，限制華人購買德州的農林地、取得石油天然氣挖探權。...
德州參議會初審通過「排華法案」，限制華人購買德州的農林地、取得石油天然氣挖探權。（KXAN）

德州 亞裔 伊朗

上一則

無證客激增 每天北上入美1.3萬人

下一則

信用卡被偷 律師上健身房1小時遭盜刷7.6萬

延伸閱讀

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘
命令員工穿著符合性別 農業廳管很大

命令員工穿著符合性別 農業廳管很大
德州人語／生前把錢全花光？

德州人語／生前把錢全花光？
禁中國人買農林地的「排華法案」 德州議會初步通過

禁中國人買農林地的「排華法案」 德州議會初步通過
要求員工穿著與生理性別相符 德州農業廳管很大

要求員工穿著與生理性別相符 德州農業廳管很大
大麻非刑事化 德州將邁出下一步

大麻非刑事化 德州將邁出下一步

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬