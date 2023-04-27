我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

德州人語／「走線」是包著糖衣的毒藥？

德州人語

「走線」說得是沿已被專門開闢的非法移民路線進行偷渡，通過繞開監控和巡邏以盡可能安全地抵達目的地。近期就多了很多「走線」而來的人進人美國。

允許美國政府快速驅逐非法移民的Title 42將於5月11日到期。今年早先，為應對可能出現的移民激增，拜登政府計畫在5月11日或之前確定新規，提升避難申請的門檻。因此，近期非法移民抵達人數激增，3月非法移民的逮捕數量較上月增加25%。

「走線」不易，先得應對天災。非法穿越的路途雖然選擇並不唯一，但無一例外成行都極具困難且不受保護；無論是連接中南美洲的「達連隘口」(Darién Gap)，還是美墨邊境的旱野荒地，又或是暗流湧動的德州格蘭德河（Rio Grande），處處危機四伏。每年，有無數人會直接「消失」在這些途中。

「走線」還要應對人禍。偷渡者們腳下的每一條線路，都是用金錢堆砌而成，旅行中的每一個環節，都涉及無數利益組織。旅途中的「蛇頭」、地主們競爭激烈，經常互相舉報。城門失火，殃及池魚，損失最大的永遠都是這些為了此行賭上身家性命的「旅客」。此外，不用想也能知道，「走線」的人上比誰都更有可能帶著現金，這樣好的機會怎會被劫匪肯放過，搶劫也是「走線」中再常見不過的劇情。

即便如此，千辛萬苦，這條道路上的人潮仍未間斷。

因為在「走線」人的眼裡，走到就贏了。自己逃離了以前的絕望，在美國的土地上賺到錢，這一生就有「贏」的機會。照黑工市場目前的行情，無證移民在餐館每月能掙到3500元上下，吃住還都由業主全包。這種生活對走投無路的人來說無疑已是天堂。若能再有一技之長，尋得一份藍領工作，收入甚至更為可觀。更何況，無證移民的子女無需合法身分就可以就讀公立學校。對很多人來說，比起之前的生活處境，子女若能在美國接受教育，相當於拿到了一張改變命運的船票，下一代能「贏」，自己做什麼也都值得了。

「走線」歸根到底是非法的。這些非法的走線道路能夠長期存在，是因為這條道路是很多人賴以重生的命運之路，也是仲介和蛇頭眼裡的生財之道。而當下社交媒體的便利，在其中起到的橋樑作用不可忽視。如今，許多仲介故意通過社交媒體散佈走線信息，內容精心安排，剪輯有的放矢。這樣一來，更多人便有機會了解這樣一直原本非常規的移民方式。可別忘了，這些賬號的目的既然是為了「拉客」，關於這段旅途，也自然是報喜不報憂。

出發之前，「走線人」眼裡的美國夢大多依靠社交媒體構建，相望著那一個被描述成遍地是自由和黃金的土地。可是暫且拋開一路的危險不談，到了美國之後，可能面臨的艱辛和困難一直以來都鮮有參照。這種過度的宣傳，以及信息差，對那些破釜沉舟的人們來說是不公平的。

討論「走線」值不值得並沒有太大意義，畢竟當那些個人和家庭放下曾經的一切，踩上那條無法被法律和安全的陽光播撒到的道路時，他們已經做出了一生的選擇。

非法移民 偷渡 美墨邊境

上一則

信用卡被偷 律師上健身房1小時遭盜刷7.6萬

下一則

小兄弟遭生母繼父綑綁刺青 親生爸爸報案

延伸閱讀

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠

半數紐約人入不敷出 1家4口年收入15萬才夠
南加華人捐贈物資 500華裔非法移民獲人道救助

南加華人捐贈物資 500華裔非法移民獲人道救助
北上入美每天1.3萬人 聯邦國土安全部嚴陣以待

北上入美每天1.3萬人 聯邦國土安全部嚴陣以待
加州人搬家外州 小心仲介詐騙

加州人搬家外州 小心仲介詐騙
非法入境即驅逐 無證移民被捕大幅減少96%

非法入境即驅逐 無證移民被捕大幅減少96%
就診須問移民身分、接送無證父母觸法 佛州推最嚴查驗無證客法案

就診須問移民身分、接送無證父母觸法 佛州推最嚴查驗無證客法案

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬