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墨西哥灣孳生大量馬尾藻 海灘聞到臭蛋味

編譯林思牧／綜合報導
墨西哥灣最近發現異常大量的馬尾藻。（德州農工大學／Gettty Images）
墨西哥灣最近發現異常大量的馬尾藻。（德州農工大學／Gettty Images）

加勒比海與墨西哥灣最近發現異常大量的馬尾藻(Sargassum)，這種藻類在海洋中給其他生物帶來益處，但一旦被沖上海灘開始腐敗，會發出強烈的惡臭，今年夏季如果去德州的海灘消暑，可能不會是很快樂的體驗。

　艾蜜莉彭斯(Emily Ponce)一家人20日(周四)開船到墨西哥灣乘風破浪，在回程上她拍下大量馬尾藻在海面漂浮的景象，她回到蓋文斯頓港(Galveston)以後，把這段視頻送給CNN，德州許多電視台在當晚的新聞中播出。馬尾藻是一種棕綠色的海藻，它富含養分，許多看起來像莓果(berries)的氣囊讓它可以在海面漂浮。

　馬尾藻經常在海面上結成大塊，看起來像小型的島嶼，給海洋動物提供食物和掩蔽物，它吸收海洋動物排泄物分解後的物質與重金屬，在光合作用中吸收二氧化碳並製造出氧氣，在整個生態循環中有重要的貢獻。

　但馬尾藻被沖上岸以後就會死亡腐敗，因為養分多發出的惡臭很強烈，就像雞蛋腐壞的味道那樣。為什麼最近幾年馬尾藻數量越來越多呢？珊瑚礁聯盟(Coral Reef Alliance)專案經理皮薩納阿朗索(Javier Pizaña-Alonso)指出，馬尾藻最初是在南美洲亞馬遜地區(Amazon Area)形成的，隨著海流漂到加勒比海與墨西哥灣。

　最近這些年非洲沙哈拉沙漠(Sahara Desert)裡開礦的作業規模越來越大，採礦時掀起的灰塵隨著氣流飄到馬尾藻生長的地帶，給它提供額外的養分，另外，亞馬遜河流域的農業所用的肥料，被雨沖進河中流入海洋，又成為養分的一大來源，隨著氣候暖化，馬尾藻成長的速度加快，現在每18天就會在體積上增倍。

　皮薩納阿朗索指出，沖上岸的馬尾藻固然給海灘遊客帶來不愉快的臭味，但它腐敗時產生的物質，會給海洋生物帶來很大的危害，也會促成珊瑚的死亡。解決馬尾藻大量滋生的問題並不容易，美國海軍現在會把尚未到岸的馬尾藻撈起，又譬如災情最重的宏都拉斯(Honduras)，政府成立了專案小組來處理。

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