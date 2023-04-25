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道貌岸然州議員 傳與女實習生發生不當關係

編譯林思牧／綜合報導

德州論壇報爆料，德州州議會一名共和黨籍男性議員涉嫌與州議會女實習生(female intern)發生不當關係，如果屬實這是違反道德紀律的行為，消息走漏以後議員的律師斥責那是謠言。

　州議會眾議員布萊恩斯雷頓(Bryan Lee Slaton)今年45歲，他是基督教西南浸信會神學院(Southwestern Baptist Theological Seminary)出身，在2021年被選為州議員(state representative)之前，他是一名牧師(pastor)。除了擔任州議員之外，他也在他兄弟經營的財務服務企業(financial service business)上班。

　奧斯汀的KEYE電視台報導，德州論壇報的網站上披露的消息指出，德州眾議會一般調查委員會(Texas House General Investigating Committee)收到一名州議會職員投訴，指出斯雷頓議員邀請一名不滿21歲的女實習生到他家，並且給她提供酒精飲料。德州州法規定，不滿21歲的人不能飲酒，達到飲酒年齡的人給不滿21歲的人提供酒精飲料，是犯法的行為。

　斯雷頓是州議員中最極端偏右的議員，曾經草擬一份議案，要把墮胎列入死刑罪，做墮胎的婦女最高可判處死刑。他原本矢言要基於保守的基督教教義立場，給預算案做大刀闊斧的修改。但上周州眾議會討論年度預算案時，斯雷頓是唯一沒有出席的州眾議員，因此大眾認為他確實有「發生婚外情」(infidelity) 的意圖，因此避免在公共場合出現。

　斯雷頓已婚，如今這件醜聞爆發，他的妻子肯定受到相當程度的傷害與難堪。媒體向委員會的主席(chairman)安德魯默爾(Andrew Murr)詢問時，那位共和黨籍的主席在社群媒體上宣布，他目前不會對這件事置評。如果實無此事，主席可以直接否認，「不予置評」之說引發更多懷疑。斯雷頓的一位律師發言，指出德州論壇報的報導不但不實，而且令人憤怒。

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