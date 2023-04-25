大麻非刑事化 德州將邁出下一步

德州眾議會將對HB 218法案進行投票。該法若成功簽署為法律，將在德州境內有效的將大麻合法化。（Getty）

休士頓紀事報報導，德州 眾議會將於26日，對HB 218法案進行投票 。該法若成功簽署為法律，將在德州境內有效的將大麻合法化 。

根據marijuanamoment.com報導稱，研擬的法案，將「消除因持有少量大麻者被捕或入獄風險，並允許人們最終可從犯罪記錄上，刪除大麻相關案件。」

在本周眾議會全體投票前，該法於3月份，在德州眾議會形式判例委員會（Texas House's Criminal Jurisprudence Committee）上，以兩黨一致投票同過。

若成為法律，該法將通過將持有少量大麻重新歸類為C類輕罪（Class C misdemeanor），從而消除因持有最多一盎司大麻而被叛入獄的風險。

德州法目前將擁有少量大麻列為B級輕罪，最高處2000元罰款和180天監禁。

根據HB 218法案，擁有最多兩盎司大麻，也不會被逮捕。違規者將在傳喚後被釋放。該法還將創立一個法院程序，允許那些持有多達兩盎司大麻罪行者清除他們紀錄，費用為30元。

眾議會在對該法投票前，上周通過另一項法案，旨讓成千上萬患有慢性病的德州人，可使用大麻作為鴉片類止痛藥物的潛在替代品。