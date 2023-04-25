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斯坦福市議員譚秋晴等人 獲頒社區英雄獎

記者封昌明／休士頓報導
印心堂負責人蕭老師（右）獲市長Cecil Willis頒發社區英雄獎。 （記者封昌明／攝影）
印心堂負責人蕭老師（右）獲市長Cecil Willis頒發社區英雄獎。 （記者封昌明／攝影）

斯坦福（Stafford City）市長Cecil Willis宣佈競選連任，4月23日他在石山地產的停車場舉行感謝宴會，該市議員譚秋晴、律師賴清陽、僑聯總會美南分會主任賴李迎霞、印心堂負責人蕭老師、菲律賓商會副會長宓麥蘭等眾多華人支持者前往支持，場面熱鬧。

Cecil Willis為感謝譚秋晴及蕭老師等人過去對該市的支持，特別頒發社區英雄獎狀以表揚她們的貢獻，並尋求她們在未來選舉中繼續支持他連任。

獲頒社區英雄獎的蕭老師表示，這麼多年來她以心靈輔導工作在社區服務幫助不同種族的人、尤其在 Covid 19疫情期間，一個月開放五個免費諮詢名額，協助讓有需要的民眾、身心創傷生活遇到挫折煩惱的人，能夠重新站起來面對人生，有希望和信心的往前走，如今看到了很多成果，讓她感到非常開心。

蕭老師也感恩有如此榮幸殊勝獲得市長頒發的這個社區英雄獎。她認為自己做得還不夠、疫情期間所謂的英雄，應該都是我們的第一線服務人員醫生、護士、警察、消防局等前線英雄人，而市長Willis本身也是一個非常愛民護民的好市長，相信在他的管理之下，斯坦福市更有發展，讓人民社區有和諧穩定的生活。

在該市擁有兩家萬豪酒店的賴清陽表示，斯坦福市的地稅非常便宜，而且近年來又有好市多等國際知名品牌進駐，讓外來的觀光客與日俱增，他們所經營的旅館也是忙碌不已，展望未來他們有機會仍將繼續投資斯坦福市，共創雙贏。

斯坦福市長Cecil Willis（右五）競選連任，譚秋晴（左三）、賴清陽（左一...
斯坦福市長Cecil Willis（右五）競選連任，譚秋晴（左三）、賴清陽（左一）、宓麥蘭（右起）、李迎霞、蕭老師等前來支持。（記者封昌明／攝影）
斯坦福市議員譚秋晴（右）獲市長Cecil Willis頒發社區英雄獎。（記者封昌...
斯坦福市議員譚秋晴（右）獲市長Cecil Willis頒發社區英雄獎。（記者封昌明／攝影）

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