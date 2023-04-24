醫師被控毒害病人 還曾槍擊鄰居狗

德州麻醉醫師小奧爾蒂斯被捕捉到的影片。他涉嫌在手術室外篡改靜脈袋。（FOX）

FOX電視台報導，59歲麻醉醫師小奧爾蒂斯(Raynaldo Rivera Ortiz Jr.)，去年9月被捕後未獲保釋。他涉嫌在醫療診所，向靜脈注射袋(IV bag)中注射使心臟停止跳動的藥劑，導致同事卡斯帕(Melanie Kaspar)死亡，並引發其他11名患者出現心臟緊急情況。

在檢察官 稱小奧爾蒂斯對社區構成威脅後，法官下令拘留他，部分原因涉及他於2015年發生的一起事件。該事件中他槍殺鄰居的狗，以報復鄰居在一次家暴 事件後，幫助他當時的女友獲得對他的限制令。

他被控五項罪名，包括篡改消費品和混入假藥物等。在最新的保釋動議中，小奧爾蒂斯辯護律師提出另一個可能的槍擊動機：「長期以來對狗的噪音感到沮喪。」

辯方稱，槍案並非為了報復幫助他前任的鄰居，且犯罪「不涉及人類受害者」，政府沒有證明小奧爾蒂斯對公共安全構成威脅。辯方還補充，針對小奧爾蒂斯的中毒案證據不足。

「最多，政府提供可疑巧合證據」助理聯邦公社辯護人尼科爾森(John Nicholson)寫到，「證據的份量不足以要求拘留。」檢察官嘉爾薩(John de la Garza)在一份答覆動議中反駁稱，小奧爾蒂斯的證據是壓倒性的，「射殺一個人的寵物，顯然會傷害主人。」

動議並指出，「小奧爾蒂斯在影片中被當場抓獲，在患者歷經嚴重的醫療緊急情況前幾分鐘，他將受污染的靜脈注射袋放入醫院保溫箱中。」

地方法院首席法官哥德比(David Godbey)駁回小奧爾蒂斯釋放動議，定9月11日於德州 北區地方法院審判，若罪名成立，將面臨終身監禁。