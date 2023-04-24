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釣魚達人抓到巨無霸福鱷 長90吋重251磅

編譯胡立宗／綜合報導
Art Weston釣起的巨無霸福鱷。（Kirk Kirkland提供）
Art Weston釣起的巨無霸福鱷。（Kirk Kirkland提供）

已是國際釣魚協會（International Game Fish Association）40項紀錄保持人的Art Weston，近日從肯塔基州前往德州時就暗自決定，這趟八天的行程，絕對要再打破紀錄，結果也真的如他所願，順利捉到河中霸主，長90.5吋、寬45.5吋，重達251磅的福鱷（alligator gar），更驚人的是這隻巨無霸福鱷可能已是百歲魚瑞。

Art Weston長期與號稱「全球最佳福鱷嚮導」的Kirk Kirkland合作，多項紀錄都是靠後者的協助才能打破。Art Weston這次的「獵場」是亨茨維爾市（Hunstville）附近的三一河（Trinity River）流域，而水怪級福鱷這是他這趟打破的紀錄之一，除了以80磅線釣起251磅的怪物，還以50磅線釣起142磅的福鱷、130磅線釣起191磅的福鱷，還可望打破三項斑點黑鱸（spotted bass）的紀錄。

Art Weston為了破紀錄之旅可說準備萬全，從線到桿，再到裝備都一應俱全。16日當天他用的是鯉魚肉當餌，當他發現大傢伙上鉤時，「差點以為真的釣到鱷魚」，因為這傢伙把小艇帶得轉圈。經過25分鐘的搏鬥，福鱷終於精疲力盡，因為真的太大，小艇載不動，他們還把福鱷「溜」回岸邊再將牠撈起。

經過測量，超級福鱷身長90.5吋，體寬45.5吋，重251磅。Kirk Kirkland說，照體型估算，牠的年齡可能接近百歲。當然按照專業捕魚人的原則，這位百歲魚瑞再經過這番折騰後，依然勇健地回到河裡。德州公園暨野生動物部（Texas Parks & Wildlife Department）的紀錄顯示，福鱷最大可以長到96吋、超過300磅。

國際釣魚協會目前80磅線的紀錄是2015年的191磅9盎司，一樣是在三一河所創下。18磅與22磅線的紀錄也是在三一河流域，該合稱為紀錄之河也不易外，難怪Art Weston會專程來到此地。

德州 釣魚 肯塔基州

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