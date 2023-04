FIRST機器人世界冠軍賽 台灣團隊傳佳績

比賽場地在GEORGE BROWN中心舉行。(台北經文處提供)

2023年FIRST機器人世界冠軍年度大賽於美國休士頓 4月22日圓滿落幕,來自台灣8個機器人團隊,在比賽中與世界各地好手交流與競技,比賽過程精彩絕倫,選手的努力與奮戰,成功讓世界認識台灣。

國立南科國際實驗高級中學FRC6998隊獲得「工業設計獎」,顯示團隊在機器人的設計、製造能力具備完整決策與精密製造的優異表現,深獲肯定。這個獎項在640支參賽隊伍的8個分區中,各頒給一團隊。南科實中隊在居禮分區78支勁旅中獲獎殊屬難得,台灣高中生的機器人設計能力獲得世界級的認證。

另外台中市聯隊在科技挑戰賽 (FTC),在來自23個國家的192支隊伍中脫穎而出,獲得「專業連結獎」,因學生團隊展示他們在社區中,推廣數理科學教育 和科技文化之計畫和活動,以及他們與社區的合作。台中市聯隊集合該市10所公私立中學之學生代表,展現強大的團隊量能,他們特別自備三太子到場助陣,所到之處引起各國友人爭相合影。

駐休士頓台北經濟文化辧事處羅復文處長在賽後即赴會場慰問團隊,並特別轉致蔡英文總統及賴清德 副總統之賀電予得獎隊伍,肯定他們在世界級大賽發光之外,也進一步介紹及推廣台灣精神。

南科實中帶隊老師蔡汶鴻及劉昀姍老師表示:「旅美競賽期間,團隊面臨的挑戰與困難非言語可以形容,甚至遇到旅館半夜火警警報,消防車過來疏散的意外插曲;非常感謝駐休士頓辦事處全程協助與支持,尤其是教育組為團隊促成與斯坦福數理重點學校(SSMA)的國際教育交流活動,也一同到場加油打氣,讓所有隊職員忐忑不安的心情獲得安慰,才能全心衝刺賽事,全體隊員由衷感謝。」