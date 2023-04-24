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FIRST機器人世界冠軍賽 台灣團隊傳佳績

【休士頓訊】
比賽場地在GEORGE BROWN中心舉行。（台北經文處提供）
比賽場地在GEORGE BROWN中心舉行。（台北經文處提供）

2023年FIRST機器人世界冠軍年度大賽於美國休士頓4月22日圓滿落幕，來自台灣8個機器人團隊，在比賽中與世界各地好手交流與競技，比賽過程精彩絕倫，選手的努力與奮戰，成功讓世界認識台灣。

國立南科國際實驗高級中學FRC6998隊獲得「工業設計獎」，顯示團隊在機器人的設計、製造能力具備完整決策與精密製造的優異表現，深獲肯定。這個獎項在640支參賽隊伍的8個分區中，各頒給一團隊。南科實中隊在居禮分區78支勁旅中獲獎殊屬難得，台灣高中生的機器人設計能力獲得世界級的認證。

另外台中市聯隊在科技挑戰賽 (FTC)，在來自23個國家的192支隊伍中脫穎而出，獲得「專業連結獎」，因學生團隊展示他們在社區中，推廣數理科學教育和科技文化之計畫和活動，以及他們與社區的合作。台中市聯隊集合該市10所公私立中學之學生代表，展現強大的團隊量能，他們特別自備三太子到場助陣，所到之處引起各國友人爭相合影。

駐休士頓台北經濟文化辧事處羅復文處長在賽後即赴會場慰問團隊，並特別轉致蔡英文總統及賴清德副總統之賀電予得獎隊伍，肯定他們在世界級大賽發光之外，也進一步介紹及推廣台灣精神。

南科實中帶隊老師蔡汶鴻及劉昀姍老師表示：「旅美競賽期間，團隊面臨的挑戰與困難非言語可以形容，甚至遇到旅館半夜火警警報，消防車過來疏散的意外插曲；非常感謝駐休士頓辦事處全程協助與支持，尤其是教育組為團隊促成與斯坦福數理重點學校(SSMA)的國際教育交流活動，也一同到場加油打氣，讓所有隊職員忐忑不安的心情獲得安慰，才能全心衝刺賽事，全體隊員由衷感謝。」

FRC機器人競賽，是美國非營利組織FIRST（For inspiration and recognition of science and technology）於1989年創辦，這是針對全球高中職學生的工業等級機器人競賽、是全球知名且難度等級最高的機器人競賽之一，目前全世界已達一萬支隊伍。FTC的比賽則旨在提高學生對科學、技術、工程和數學（STEM）領域的興趣和認識。

比賽隊伍在比賽現場合影。（台北經文處提供）
比賽隊伍在比賽現場合影。（台北經文處提供）
中華民國國旗飄揚休士頓。（台北經文處提供）
中華民國國旗飄揚休士頓。（台北經文處提供）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）、教育組長楊淑雅（後排左一）、斯坦福市議員譚...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）、教育組長楊淑雅（後排左一）、斯坦福市議員譚秋晴（右一）、台灣同鄉會會長陳逸玲（前排左二）為台灣隊加油。 （台北經文處提供）

教育 休士頓 賴清德

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