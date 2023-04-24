6頭牛神秘死亡 多器官遭割除 無掙扎跡象 警不解

麥迪遜縣警局調查神秘死亡牛隻事件。（谷歌地圖）

NBC電視台報導，德州 日前發生六隻牛神秘死亡，牠們的舌頭被切除，嘴巴一側的皮消失，沒有流血。麥迪遜（Madison County）縣警局發布聲明表示，這六隻牛死因尚不明朗，截至21日止，案件尚未有進一步結論。

警方表示，這些牛隻屍體，分別在麥迪遜、布拉索（Brazos）和羅伯森（Robertson）三個縣的德州高速公路（Texas State Highway）沿線上被發現，每隻牛屬於不同牛群，不同牧場。

縣警局辦公室表示，其中五隻是成年牛，另外一隻僅一歲多。目前尚不清楚牠們死亡時間，相關單位也未透露性別。

在兩起案件中，動物的生殖器和肛門也被切除，相關單位稱該切口與每隻牛下顎線周圍切口相似。

聲明指出，麥迪遜縣警局辦公室調查人員，是在牧場主向他們通報一頭六歲長角牛死後，發現另五起死亡事件。

這六隻牛屍體周圍草地均未受干擾，無掙扎跡象，也無腳印或輪胎痕跡。「牧場主還報告，沒有捕食或鳥類吃掉屍體的情況，這些屍體幾周內原封不動的腐爛」聲明說。

縣警局辦公室稱，全美各地有類似案件，他們正與其他執法機構聯繫。

根據美聯社，2019年在俄勒岡州 發現五隻死去的公牛，性器官和舌頭都被切除。報導稱，這些死亡引出各種理論，從腐肉蟲到宇宙飛船，再到邪教等。