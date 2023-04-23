威脅割喉聯邦眾議員 60歲休士頓男子被起訴

遭休士頓男子加赫蒂威脅的聯邦眾議員沃特斯。（ABC 7）

ABC 13電視台報導，聯邦大陪審團21日起訴60歲休士頓 男子加赫蒂（Brian Michael Gaherty），他涉嫌在去年多次致電加州 民主黨籍聯邦眾議員沃特斯（Maxine Waters），並留下威脅性語音留言，包括說「割斷妳的喉嚨」等。

洛縣美國檢察官 辦公室（U.S. Attorney's Office in Los Angeles）在聲明中指出，加赫蒂被指控犯有四項在州際通訊中發出威脅的罪名，與四項威脅美國官員罪名。

加赫蒂於4月13日被捕，此前檢察官提起刑事訴訟，指控其威脅沃特斯、其他民選官員和休士頓一名新聞記者。

據起訴書稱，加赫蒂曾四度致電這位女議員辦公室，兩次於去年8月，兩次在11月，每次都留下威脅訊息。

檢察官指出，在其中一次，他告訴這名國會議員，將「割斷妳的喉嚨。」

起訴書並稱，加赫蒂在沃斯特執行公務時，「故意威脅要毆打並殺死她」。

加赫蒂代表律師並未發表任何相關評論。他在休士頓住處被捕後出庭，以10萬元保釋金獲釋。預計他將在未來幾週內，於洛杉磯的美國地方法院受審。

每項威脅聯邦官員的罪名，都將被判處最高十年刑期，在州際通訊中製造威脅的指控，最高可判處五年刑期。