艾爾帕索兩入關點 貨運檢查正常營運

美洲橋入關點的貨運檢查場，已恢復正常工作時間。（CPB網頁）

艾爾帕索入關點最近又發生偷渡客 湧入的現象，邊防官員人手不足造成貨運車輛檢查延誤，對企業營運造成相當大的影響。美國海關與邊境保護局（CBP ）艾爾帕索辦公室17日(周一)晚間宣布，美洲橋(Bridge of the Americas，簡稱BOTA)和伊斯列塔(Ysleta)兩個入關點的貨運檢查場，從18日(周二)恢復正常工作時間。

聯邦海關與邊界保護局CBP公布的數字指出，3月份邊防人員在美國與墨西哥 的邊界攔住16萬2000人次的偷渡客，比今年2月多出25%，但是比去年3月少了23%，比起2021年3月也少一些。

邊防單位指出，目前該局還是可以用美國法典第42卷來執法，這是川普政府為了應付新冠疫情而制定的法條，可以把攔下的偷渡客送回墨西哥等候聽證，但這項法條會在5月份失效，許多提倡邊界安全的國民擔心這項法條失效，會讓美國又成為邊界形同虛設的情況，想要偷渡的人根本不會受到阻攔。

CNN在16日與17日公布的視頻中，艾爾帕索是聖心天主教堂(Sacred Heart Catholic Church)外面的人行道上，夜裡有許多人在人行道上睡覺，他們身上蓋著美國紅十字會(American Red Cross)的毯子。聖心天主教堂是一間移民庇護所，顯然室內的床位早已佔滿，沒得到床位的人必須睡在外面。