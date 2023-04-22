中產階級收入排行 布蘭諾名列德州第一

布蘭諾市列德州中產階級收入最高城市。（布蘭諾市政府臉書）

依最新調查，德州 華人樂於定居的城市布蘭諾(Plano)在全國城市中，中產階級排行榜第九，德州第一，該城市中產階級年收入約6萬3651元到19萬0004元。

每到選舉的時候，每位候選人都大聲疾呼自己是「Middle Class」(中產階級)的先鋒，但其實很少人知道中產階級的定義，也不知道自己是不是屬於中產階級。

丕優研究中心(Pew Research Center)給「中產階級」所下的定義，是最受媒體採用的標準：住在某一個地點的人，收入如果在當地居民家庭收入中間值(medium household income)的三分之二，到收入為中間值兩倍之間的家庭，就屬於中產階級。這是浮動的定義，但它把最窮與最富的人排除在外，因此是社區的主流成份，因此是候選人的「兵家必爭之群」。

消費者財務網站「智慧資產」(SmartAsset)根據丕優研究中心的定義，採用聯邦人口普查局所公布的2021年收入資訊，發布了中產階級排行榜。位居榜首的是北加州 弗里蒙(Freemont)，也就是特斯拉電動車(Tesla)原本總部所在城市，居民年收入中間值是15萬5968元，因此要在這個全國首富的城市居住，家庭收入要在10萬4499元與31萬1936元之間才算中產階級。

布蘭諾在全國排名第九，也是德州排名最高的城市，家庭收入中間值是9萬5002元，因此要有6萬3651元到19萬0004元的年收入才屬於中產階級。其他排在全國前60名的德州城市包括奧斯汀(23)，歐文市(Irving，38)，福和市(Fort Worth，44)，嘉蘭市(Garland，59)。休士頓排在第76名，聖安東尼奧緊隨其後(77)。

德州整體的家庭收入中間值是6萬6963元，所以從4萬4865元到13萬3926元屬於中產階級。全美國的家庭收入中間值是7萬0784元，所以從4萬7189元到14萬1568元屬於中產階級。全國排名第二到第六的「富人城市」，依序是北加 州的聖荷西(San Jose)，維吉尼亞州的阿靈頓(Arlington)，北加州的舊金山，華盛頓州的西雅圖，南加州華人聚居的爾灣(Irvine)。