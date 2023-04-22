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奧斯汀近郊「黑暗社區」 變觀星勝地

編譯林思牧／綜合報導
德州蜜蜂洞穴市受到「黑暗勢力」稱許。（蜜蜂洞穴市網頁）
德州蜜蜂洞穴市受到「黑暗勢力」稱許。（蜜蜂洞穴市網頁）

奧斯汀西邊近郊的城鎮─蜜蜂洞穴市(Bee Cave)，剛被認證為「國際黑暗社區」(International Dark Community)，但這並不是壞事，反而讓它成為觀星人的一大遊覽勝地。

現代社會出現的汙染中，除了空氣汙染(air pollution)、噪音汙染(noise pollution)之外，還有燈光汙染(light pollution)，雖然燈光汙染可能不像空汙、聲汙那樣直接騷擾人，但對生物與環境而言也有相當的破壞力，在人類原始的生活環境中，並沒有這樣的問題。

在環保人士的大力倡導下，蜜蜂洞穴市2022年通過法規，市政府裝設的路燈以及公園等公共休閒地區，改用最低燈光汙染的方式照明，譬如所有的燈都只往地面方向照射，另外，私人住宅的戶外照明設備也必須符合規定。市民立刻發現夜空變得明亮，忽然之間天上好像出現了眾多的星星。

這些設施工程完工以後，蜜蜂洞穴市最近得到國際黑暗夜空協會(International Dark Sky Association，簡稱IDA)的「國際黑暗社區」認證，成為全世界第40個得到認證的社區。此前德州已有六個得到認證，蜜蜂洞穴市讓德州成為美國最多國際黑暗社區的州，亞利桑納州有六個，科羅拉多州有五個。

德州的七個國際黑暗社區，主要都集中在中部的丘陵之鄉(Hill Country)，包括蜜蜂洞穴、馬蹄鐵灣(Horseshoe Bay)、斐特列堡(Fredericksburg)、涓滴泉(Dripping Springs)、布蘭科(Blanco)、溫柏利谷(Wimberly Valley)，唯一不在此區的是湖木村(Lakewood Village)，它位於達拉斯北邊約30哩的湖邊。

蜜蜂洞穴市市長卡菈金(Kara King)指出，小時候她的祖父教她怎樣觀賞星座，祖孫兩人度過許多美好時光，到現在她還記得許多美麗星空的細節，如今的孩子整天眼睛都在往下看，看手機、看電腦、看電視，現在夜空變得如此燦爛，家長可以和孩子一起到院子裡，讓大家的眼睛往上看。

德州 亞利桑納州 手機

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