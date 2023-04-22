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德州部分十字路口 允許紅燈左轉

編譯陳盈霖／綜合外電報導
根據德州交通法規，在德州開車可在特定情況下進行紅燈時左轉。（Getty Images）
根據德州交通法規，在德州開車可在特定情況下進行紅燈時左轉。（Getty Images）

KXAN電視台報導，德州駕駛人通常可在紅燈時停下來，確保沒有往來車輛後，從最右車道右轉。根據德州交通法規(Texas Transportation Code)，在某些特定情況下，駕駛人也允許紅燈時左轉。

根據德州交通法規第544.007，駕駛人可在以下情況下，於紅燈處左轉：他們在十字路口停下來，他們讓行人和其他車輛先行，以及若兩條相交的街道都是單行道。

要注意的是，駕駛人是從一條單行道轉向另一條單行道，則適用於上述法規，允許紅燈時左轉，在加州也是如此。

該法規還規定，德州交通委員會(Texas Transportation Commission)、市政當局或縣府法規，可在受影響的十字路口張貼通知，禁止在其管轄範圍內進行紅燈時左轉，這意味著，只要沒有張貼通知即可，當然，駕駛人需在左轉時打方向燈。

根據該法規，對因不當轉彎違規者，一般處以最高200元罰款。一些縣市紀錄顯示，與違規行為相關的罰款高達235元。

考慮到這點，在德州開車時，無論駕駛人是否轉彎，都需仔細觀察所有十字路口各項交通號誌、路標。

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