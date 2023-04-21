奧斯汀市區連續出現浮屍 引居民恐慌

奧斯汀市中心區河濱步道旁連續出現浮屍，引發市民擔心是不是連環殺手下毒。

德州 首府奧斯汀也是德州科技族樂於定居的好地方，但最近市中心附近的河裡發現四具男子的浮屍，過去十個月可能有八人死在這一帶，有些居民認為這是「連環殺手」(serial killer)所為，有些人甚至感到恐慌。

奧斯汀的雷尼街(Rainey Street)以美食與美酒聞名，除了有很多豪華餐廳和酒吧之外，還有許多供應比較廉價餐飲的「餐車」(food trucks)聚集在餐車區。這條街離詹森夫人湖(Lady Bird Lake)只有幾分鐘的腳程，湖邊有健行步道 和自行車道供市民休閒運動之用，這個湖是科羅拉多河流經此處築壩攔水形成的，所以稱之為「河」其實比較確切。

4月17日(周一)下午，奧斯汀市警局接到報案，詹森夫人湖的水壩處發現一具男子浮屍，警方檢視他身上的證件，確認那是30歲的約翰海斯克拉克(John Christopher Hays-Clark)。這是今年在這一段河道上發現的第四具男人浮屍，另外三人都是在上游兩哩處發現的，那裡離雷尼街比較近，但不能排除海斯克拉克的屍體可能也是從那裡漂過來的。

2月份時，30歲的傑森約翰(Jason John)被發現死在河裡，屍體被發現前一個星期，親友已經報他失蹤，他最後一次現身的地點就是雷尼街。3月5日，40歲的克里夫頓艾克斯泰爾(Clifton Axtell)的浮屍在河中被發現。4月1日，33歲的強納森哈尼(Jonathan Honey)的屍體浮現，前一天有人看到他在餐車區。

奧斯汀市警局表示，這四人身上都沒有外傷，看起來不像是被人殺害的，而是因為喝酒或吸毒以後精神恍惚，自己掉進河裡淹死的。目前驗屍報告尚未出爐，但熟悉當前流行趨勢的人指出，有一類通稱為「屋頂」(roofies)的毒品 ，身體會很快的把這種化學物質代謝分解，驗屍的時候可能完全已經測不出，他們敦促警方以後應該馬上驗屍。

有些居民對這些命案相當不安，他們到市政會議上陳情，希望警方加強維護治安。因為這些命案而成立的臉書族群(Facebook Group)，幾個星期內已經吸引到7萬多名會員。