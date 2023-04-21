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台灣南科實中與斯坦福數理學校交流

【休士頓訊】
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）

來自台灣台南市的南科實中，日前與位於德州休士頓的斯坦福數理重點學校 (Stafford STEM Magnet Academy, SSMA)經由駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組牽線聯繫，終於在美國校園相見歡，雙方師長及學生都興奮不已。

德州斯坦福市學區總監Dr. Robert Bostic率領團隊歡迎來自台灣的學子，表示素聞台灣數理科學教育水準高，自2019年起即透過教育組尋求合作夥伴學校，期間歷經疫情、台灣學校機器人團隊解散等考驗，但在各方不懈努力下，終於使斯坦福數理重點學校與有共同數理科學理念的南科實中，在2022年10月簽約成為姐妹學校，同時展開首場線上會議交流。此次南科實中前來休士頓參加「2023 FIRST機器人世界賽」，身為姐妹校的學區總監，他深感與有榮焉，將率領學生前往比賽會場替他們加油。

此次南科實中訪美行程由蔡汶鴻、劉昀姍及黃仁佑等三位老師帶隊。在斯坦福數理重點學校董事會大力支持下，校長梁競懿（Ginny Liang )安排兩校數理科學教育交流活動，包括美方學校學生呈現生物科技實驗、遊戲程式設計、樂高聯賽主題挑戰、及多元文化課的卓越表現；南科實中First機器人世界賽團隊 (FRC6998)簡報今年最新的機器人設計與製造過程，First科技挑戰賽的團隊 (FTC19207) 成員，現場展示在世界冠軍賽中競賽的機器人，其伸展及抓握力都很強大，吸引美方師生的目光，也帶動現場熱烈討論的氣氛。

受邀出席活動的市議員譚秋晴及教育組楊淑雅組長全程參與，看見兩校師生在實質交流活動中以英語及中文進行討論，體現STEM教育的科學與科技的創意實踐，均肯定雙方學校學生的學習表現及師長們的用心。梁競懿校長提議未來與南科實中蔡明輝校長進一步討論，盼促成學生深度互訪的國際合作機會。

2023 FIRST 世界機器人大賽，於4月19至22日在德州休士頓喬治布朗會議中心舉辦冠軍賽，台灣共有8支隊伍參加，其中南科實中今年再次晉級世界總冠軍賽，團隊師生成員共計51人來美。

台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學與斯坦福數理重點學校 (Stafford STEM Mag...
台南市的南科實中的同學與斯坦福數理重點學校 (Stafford STEM Magnet Academy, SSMA）熱烈交流。 （楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）
台南市的南科實中的同學交流活動場景。（楊淑雅提供）

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