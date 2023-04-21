德州人語／「馬一龍」又回來了

矗立在德州海岸的SpaceX星艦(Starship)整裝待發。這是人類迄今製造最大航天器，目標是我們的鄰居，神秘的紅色行星──火星 。20日（周四）發射雖然失敗，但已具有歷史意義，不僅象徵人類征服火星時代的開始，更昭示那個曾經無所不能的「馬一龍」又回來了。

「馬一龍」是中國網友給馬斯克 取的中文名，形象地顯示出馬斯克狂放不羈天馬行空的性格。作為當今最炙手可熱創新領軍人物，馬斯克用特斯拉重新定義汽車，用SpaceX火箭重新定義航天科技，用星鏈重新定義無線網路通訊。那時候的馬斯克，確實是外星人一般的存在。

但收購推特演變成鬧劇，令馬斯克形象大損。從來不甘寂寞的他又多次發表政治性言論，更令他飽受爭議。只有當看到他宣布星艦即將發射消息的那一刻，全世界「馬粉」才確信，眼前這個男人還是讓人又愛又恨、集天才與瘋子於一體的馬一龍。

星艦毫無疑問是人類航天史上迄今為止最大奇蹟。聳立在發射台上的星艦連同超級重型運載火箭高達120米(約390呎)，相當於一座摩天大廈。上面的星艦本身高度就有50米，直徑9米。

如果這些數據仍讓你對星艦大小沒有概念，更直觀的說法是，星鑑裡面可以容納至少一百人。相比之前載人數量最多的航天器即美國太空 梭(航天飛機)，最多可容納七人。SpaceX自己的龍-2太空船最多載四人。中國的神舟號和俄國的聯盟號只能載三人。

是的，星艦的使命就是載一百多地球人，經六個月太空飛行到達未來的火星殖民地。聽起來很科幻，但馬斯克是認真的，所有細節他都考慮到了。一百多人在半年時間內需要的空氣、水、食品等生命必須物質，甚至精神健康方面的需求，星艦都可以滿足。

發射台上的星艦看起來簡單粗糙，符合馬斯克一貫作風。它只有兩部分。底下是可重複使用的超級重載火箭，也是史上最大的運載火箭。火箭回收是SpaceX的獨門絕技。這枚火箭不僅可以回收，而且能直接回到發射台上。

火箭頂上的星艦，更是連整流罩都不用了，直接暴露在太空中，外殼就是用常見的不鏽鋼製成。星艦也是整體可重複使用，發射時候是甚麼樣子，在火星降落時候還是甚麼樣子。

星艦實在是個很瘋狂的概念。更瘋狂的是馬斯克竟然把這個科幻怪物做出來了。毫不誇張地說，如果沒有馬斯克，星艦至少還要再過50年才可能出現。就在美國和中國等航天大國，以舉國之力造出來的玩具似的火星車，在紅色行星表面緩慢移動時，馬斯克的火星殖民大軍已經準備上路了。

一個網友說，這一生如果能去火星就圓滿了。哪怕不能再回地球死在火星上，甚至死在去火星的半路上，都心甘情願。

周四早上，全世界都將注視著星艦。其實這次發射試驗失敗風險本來就很大，因為星艦太超前了，不是屬於我們這個時代的東西。但創新從來都是從失敗開始。