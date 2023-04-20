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女子求指點迷津 遭假靈媒騙走4.6萬

編譯林思牧／綜合報導
聲稱能驅逐「陰暗能量」的靈媒涉詐財，已遭警方逮捕。（圖源：Pexels／cottonbro studio）
聲稱能驅逐「陰暗能量」的靈媒涉詐財，已遭警方逮捕。（圖源：Pexels／cottonbro studio）

一位自稱是靈媒的48歲休士頓女子，幫一位客戶驅逐「陰暗能量」(dark energy)，其中的一個方法是把客戶提供的大量現金獻在神壇上，結果這位假靈媒拿著錢憑空消失，受害人雇請私家偵探追尋，把這位騙子的行蹤報給休士頓市警局，受害人損失了4萬6000多元。

　法院的文件指出，泰瑞莎雪兒艾文思(Theresa Sher Evans)自稱是靈媒(psychic)，2018年7月，一名女子請艾文思指點迷津，她的感情不順利，事業也沒有好前景。艾文思告訴她，她身上有很重的陰暗能量，這是她的祖先傳下來的，如果不把陰暗能量除清，她不會有好的姻緣，事業也不會成功，即使後來結婚生子，這種陰暗能量還會傳給下一代。

　那名女子詢問如何可以擺脫陰暗能量，艾文思提出幾種「程序」(processes)，其中一種是把那名女子的衣物和她屬意男子送給她的禮物拿來，放在艾文思家裡一個特別房間的神壇上，艾文思會替她作法，讓她跟那位男子在感情上前進，做這件法事收費是300元。

　從那以後每隔一段時間，艾文思會收費替受害人作法。到了2022年，艾文思告訴受害人，要驅走陰暗能量最有力的方式，是把她自己的大量現金放在神壇上作法。受害人於是從信用聯盟(credit union)的帳戶中取出3萬6000元現金交給艾文思，接著艾文思又叫受害人買勞夫羅倫(Ralph Lauren)品牌的床單和羽絨被放在神壇上，又叫受害人買了一個路易維頓皮夾(Luis Vuitton wallet)，那裡面還另外放了8000元現金。

　艾文思跟受害人表示，這是最終的一個步驟，一個星期以後她可以來把錢和各種物品取回，驅逐陰暗能量的過程就會全部完結，她就一身清爽了。等受害人再去艾文思家的時候，發現那裡已經人去樓空，她總共交給艾文思的錢有4萬6876.60元。受害人報警以後又找了私家偵探，終於把騙子逮到，艾文思被控藉由算命方式偷竊的重罪名。

休士頓

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