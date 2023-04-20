聖安東尼奧市華語文中心揭牌

現場擺設台灣攤位向主流人士介台灣。（僑教中心提供）

美南地區第三所台灣華語文學習中心4月15日在德州 聖安東尼奧市揭牌。

駐休士頓 台北經濟文化辦事處副處長王韋龍、休士頓文教中心主任王盈蓉、聖城中文學校TCML校長林樹強、德州眾議員 Steve Allison、聖安東尼奧市首席外交官兼經濟發展部主任Shahrzad Dowlatshahi、市府經濟發展部專員Tanzila Kaiumova、市府多語言、公平、包容和無障礙部門經理Emily Yaffe代表、前New Braunfels 市長Ramon Chapa Jr.、僑務顧問羅唯嘉、僑務促進委員張典正，以及聖安東尼奧台灣同鄉會、第一華人浸信會、慈濟分會成員等50位主流人士及僑領出席，共襄盛舉。奧斯汀好消息華語學苑TCML校長許嘉文與學校老師以及奧斯汀台灣長老教會成員更是不辭千里從奧斯汀開車到場支持，盛情感人。

林樹強首先說明設立「聖安東尼奧聖城中文學校台灣華語文學習中心」(Taiwan Center for Mandarin Learning at San Antonio)緣起，這是德州第三間TCML，也是聖安東尼奧第一間成立的TCML。他表示聖城中文學校為當地唯一的僑校，肩負薪傳重任非常人想像，希望藉此踏出第一步，讓更多當地主流人士學習華語文，了解台灣傳統文化，最後感謝團隊成員協助讓夢想成真，共為台灣優質成人華語文教學打拚。

王韋龍恭喜聖城中文學校成立台灣華語文學習中心，不僅是學習華語文最佳處所，也是台美文化交流場所，林校長及僑校同仁對台灣的支持及推廣正體華語的熱情令人感佩，代表政府表達感激之意，也期許大家要在這條路上堅守下去。

王盈蓉則說僑委會配合台美教育倡議政策推動「台灣華語文學習中心設置計畫」，協助僑校成立台灣華語文學習中心，教導華語文及台灣文化，美國至今已成立54間TCML，未來全球更規劃設置超過100間，而台灣政府也將全力支持，協助更多僑團僑校來設置TCML。

隨後由 Steve Allison、Shahrzad Dowlatshahi分別致詞，他們對於在當地成立TCML感到非常開心，並期許TCML繼續成長；Ramon Chapa Jr. 則代表郡長 Tommy Calvert致詞，並表示自己的兒子正在台灣教英文，對於台灣有著特殊情感，也感謝提供當地民眾學習華語文的機會，也認為教導我們的後代認識自己的起源，了解自己的語言是一件相當重要的事情，如此才能讓文化繼續傳承下去。

揭牌儀式結束後，由聖城中文學校老師鄭若凡演唱台灣阿美族及台語歌曲，現場同時安排聖城中文學校前副校長劉起沛當衆揮亳，完成的書法成品並現場裝框分送嘉賓，會場也擺設台灣文宣品攤位，由奧斯汀中文學校老師陳曉婷向來賓逐一介紹。聖城中文學校TCML目前已成立一班學生7人，規劃將開第二班進行招生 ，於每周周日下午開設實體班，意者請上https://sacci.us/ 了解或email [email protected]洽詢。