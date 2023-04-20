國泰銀行61周年 60餘家分行同慶

國泰銀行休士頓分行副總裁黃祖壽（右五）率領行員歡迎賴李迎霞（左四）前來祝賀。 （記者封昌明／攝影）

國泰銀行61周年慶，該行全美60餘家分行同步舉行周年慶，位在休士頓 百利大道上的休士頓分行4月19日歡迎華僑救國聯合總會美南休士頓辦事處主任賴李迎霞前去到賀，該行新任經理林潔怡、貸款 部副總裁黃祖壽等都到大廳喜迎賓客，場面熱鬧。

為慶祝61周年慶，休士頓分行一早即備妥豐富的糖果餅乾等輕食，供上門的賓客享用，營業大廳恭禧之聲此起彼落，賴李迎霞盛讚國泰銀行的行員服務態度親切手續簡便，她舉例最近她名下的購物廣場適逢利率調整，她在很短的時間內完成調整利率的重新貸款。她說，藉著今日行慶之便，她帶來一張繳息的大支票，祝賀國泰銀行財源廣進，日進斗金。

國泰銀行成立61周年，1962年在洛杉磯 華埠創立國泰銀行，1990年國泰銀行的控股公司國泰萬通金控於那斯達克上市；1999年，國泰銀行將業務擴展到美國東岸，如今，國泰銀行依舊紮根洛杉磯，在美國開設了逾60家分行，在香港設有分行，並在北京、上海和台北開設代表處。

國泰銀行近年成績斐然，包括國泰銀行品牌重塑、收購美國滙豐銀行在西岸的零售銀行業務和零售商業銀行業務；其資產總額更在2021年底突破200億美元。同時，國泰銀行一直積極踐行企業社會責任，在2002年成立國泰銀行基金會，通過與非盈利組織緊密合作而回饋社區。