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哈里斯縣4月24日起可於29處提前投票

【休士頓訊】
哈里斯縣選務辦公室用中文提醒選民投票。（縣選務辦公室）
哈里斯縣選務辦公室用中文提醒選民投票。（縣選務辦公室）

從 4月 24 日（周一）早上 7 點開始，哈里斯（Harris）縣選民可以縣内的 29 個提前投票中心任何一處投票。

有多於 500,000 名合資格投票的哈里斯縣選民都能在他們的選票上看到所居住的區域內參選的社團機構競選項目 (例如: 獨立校區、M.U.D. 市政公用事業區)。選票上的投票項目取決於選民所居住的地方。鼓勵選民訪問我們綱頁上我的選票上有什麼？列印出個人的樣本選票並帶去投票時作參考之用。

提前投票時間：

• 4月 24 日 (周一) 至 4 月 29 日 (周六) :上午 7 點至晚上 7 點

• 4月 30 日 (周日)：中午 12 點至晚上 7 點

• 5月 1 日 (周一) 至 5 月 2 日 (周二)：上午 7 點至晚上 7 點

合資格申請郵遞投票但尚未遞交年度申請者必須在 4 月 25 日 (周二) 之前提出申請。資格要求和申請可以上網蒐尋。

如需更多信息，包括投票地點和定期更新的等待時間，請瀏覽 www.HarrisVotes.com。在 Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注@HarrisVotes。

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