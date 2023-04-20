我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蟲蟲太囂張 坊間妙方多 華人分享教戰守則

特斯拉法說會 馬斯克：今年可能正式推出全自駕技術

克利夫蘭初中稱遭威脅 要求學生背透明包

編譯胡立宗／綜合報導
背著透明背包的學生。（克利夫蘭獨立學區提供）
背著透明背包的學生。（克利夫蘭獨立學區提供）

德州克利夫蘭初中（Cleveland Middle School）本周出現安全威脅，一名學生12月之前都不得到校，克利夫蘭獨立學區（Cleveland ISD）因此宣布，21日起學生都必須帶透明背包。由於往年在最後幾周都會實施不帶背包方案，本學年只剩一個月的情況下，家長為此決定抱怨連連，因為他們又得趕購新的背包了。

學區總監Stephen McCanless透過YouTube解釋此一決定，希望家長能夠理解克利夫蘭初中安全威脅的嚴重性，學區已經與自由縣（Liberty County）檢警展開調查，一名學生還被停學、12月之前都不得到校，為了落實學區的Safe and Secure Schools方案，因此要求學生都需帶透明背包到校，而且不能是網袋。

不過學區的臉書貼文卻湧進大量抱怨文。一位家長直言，學區只會懲罰乖孩子，一堆規定根本無助於增加安全；一則回文則說，她家有六個小學生、兩個中學生、一個高中生，「實在買不起這麼多背包」；其他的家長則抱怨，只給四天怎麼夠去買新的背包？又不是每個人都知道怎麼用Amazon網購。

不過，學區的態度顯然相當強硬，一邊說在Cleveland與New Caney的Walmart可以買到15元的透明背包，「不過需要兩三天補貨」，一邊說Amazon上也可以買到10元背包，一天內理應就可送達。

學區 Amazon 德州

上一則

柳揚策展 MIA永恆祭獻青銅器展迴響熱烈

下一則

哈里斯縣4月24日起可於29處提前投票

延伸閱讀

真的怕了 德州一學區強制學生只能帶透明背包到校

真的怕了 德州一學區強制學生只能帶透明背包到校
洛學區批准工會加薪協議 最低時薪22.52元

洛學區批准工會加薪協議 最低時薪22.52元
8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金

8女生膺選玫瑰學者 分享2萬獎金
代課師教唆學生互毆 視頻引社區譁然

代課師教唆學生互毆 視頻引社區譁然
社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告

社媒危害學生 聖地牙哥2學區加入其他16個學區提告
封面故事／學區篇／紐約10佳學區 9個在這裡

封面故事／學區篇／紐約10佳學區 9個在這裡

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
德州奧斯汀地區石點高中明星啦啦隊員珮頓華盛頓，上錯車竟遭槍擊。（KXAN電視台畫面）

德州啦啦隊明星高中女生 開錯車門遭人槍擊重傷

2023-04-19 18:54

超人氣

更多 >
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目
過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償

過去16年曾使用臉書嗎？你可能有資格索取賠償
經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日

經紀公司證實文彬死訊 媽媽生日前自殺 演唱會變出殯日
突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲

突發…車銀優隊友ASTRO成員文彬驚傳身亡 年僅25歲