克利夫蘭初中稱遭威脅 要求學生背透明包

背著透明背包的學生。（克利夫蘭獨立學區提供）

德州 克利夫蘭初中（Cleveland Middle School）本周出現安全威脅，一名學生12月之前都不得到校，克利夫蘭獨立學區 （Cleveland ISD）因此宣布，21日起學生都必須帶透明背包。由於往年在最後幾周都會實施不帶背包方案，本學年只剩一個月的情況下，家長為此決定抱怨連連，因為他們又得趕購新的背包了。

學區總監Stephen McCanless透過YouTube解釋此一決定，希望家長能夠理解克利夫蘭初中安全威脅的嚴重性，學區已經與自由縣（Liberty County）檢警展開調查，一名學生還被停學、12月之前都不得到校，為了落實學區的Safe and Secure Schools方案，因此要求學生都需帶透明背包到校，而且不能是網袋。

不過學區的臉書貼文卻湧進大量抱怨文。一位家長直言，學區只會懲罰乖孩子，一堆規定根本無助於增加安全；一則回文則說，她家有六個小學生、兩個中學生、一個高中生，「實在買不起這麼多背包」；其他的家長則抱怨，只給四天怎麼夠去買新的背包？又不是每個人都知道怎麼用Amazon 網購。

不過，學區的態度顯然相當強硬，一邊說在Cleveland與New Caney的Walmart可以買到15元的透明背包，「不過需要兩三天補貨」，一邊說Amazon上也可以買到10元背包，一天內理應就可送達。