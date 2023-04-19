作家陳思宏講座 德州4月27日首登場

作家陳思宏2023年美國巡迴講座，德州場次即將展開。

台灣作家陳思宏4月份將踏上美國大陸，從西岸到東岸巡迴講座16場，橫跨加州、德州 、密西根州及紐約。德州休士頓、奧斯汀二大城市將有四場講座活動，德州首場將在4月27日與大家見面。

陳思宏暢銷小說《鬼地方》(英文書名: Ghost Town) 去年10月發行北美精裝本，出版後在美國市場獲廣大迴響，入選美國 「圖書館 雜誌」2022年度十大最佳世界文學、入選紐約時報 (The New York Times)秋季書單，同時獲得紐約時報與美國公共廣播電台NPR以及美國「書目雜誌」(Booklist) 專業書評讚賞。

今年在文化部駐休士頓辦事處台灣書院與德州萊斯大學( Rice University)、德州聖湯馬斯大學 (University of St. Thomas)、德州大學奧斯汀分校(UT Austin)、奧斯汀中央圖書館(Austin Central Library)合作邀請下，力邀作家陳思宏前來德州進行英文演講，每場講題不同。讀者參考以下講座資訊，上網報名，也歡迎攜帶英文本Ghost Town給作家簽名。

陳思宏2023年德州巡迴講座行程：

4月27日(周四) 下午6時：萊斯大學( Rice University) BioScience Research Collaborative 103

4月28日(周五)下午6時30分：聖湯馬斯大學 (University of St. Thomas) Anderson Hall 103

5月2日(周二) 上午11時： 奧斯汀德州大學分校( UT Austin) Will C. Hogg (WCH)4. 118

5月2日(周二) 下午6時30分：奧斯汀中央圖書館(Austin Central Library) 710W Cesar Chavez