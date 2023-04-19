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赴中國大陸忘做核酸 起飛日可補救

記者子為／洛杉磯報導
目前從美國和加拿大飛往中國大陸，仍需要起飛前48小時的核酸報告，48小時具體如何計算需資詢各航空公司。 （圖片製作：記者子為）
目前從美國和加拿大飛往中國大陸，仍需要起飛前48小時的核酸報告，48小時具體如何計算需資詢各航空公司。 （圖片製作：記者子為）

自3月1日起，中國對部分國家直飛赴華的航班放寬核酸檢測需求，可以用包括自測試劑盒在內的抗原檢測代替核酸。此消息發布後，有旅客誤以為美國赴華也放寬政策，導致到機場時因未準備核酸報告而被攔下。目前，駐美領事館並未發布放寬核酸檢測的通知，從美國飛中國仍須出示核酸報告，但已有案例表示從美國至大陸全程都沒被查核酸。同時，如果起飛當日才想起要做核酸，仍有補救之道。

目前從美國和加拿大飛往中國大陸，仍需要起飛前48小時的核酸報告，48小時具體如何計算須諮詢各航空公司。

如果在起飛當日意識到尚未做核酸，可以在前往機場的路上尋找快速做核酸的地方，在網路上搜索「same day rapid PCR」，通常加急檢測要100到200美元不等。如果航空公司接受NAAT檢測，可以就近找一家Walgreens進行。須注意不要將核酸檢測誤以為是抗原（antigen）檢測，且最好拿到紙質報告或將電子報告打印出來。

如果飛機快起飛時意識到未做核酸，且難以退票，可以考慮更改目的地，根據研究機票的自媒體人「北美票帝」的分享，常見方法是把目的地改到香港或澳門，落地後再設法前往內地。根據香港當地政府的消息，由2023年4月1日起，所有入境香港的檢測要求已取消，抵港旅客不須出示新冠疫苗紀錄或核酸檢測結果。不過從香港入境大陸是否還需要核酸報告仍眾說紛紜，雖然官方未發布取消核酸檢測的消息，但有不少人在香港轉機和從口岸入境大陸時，沒有被查核酸報告。

住在洛杉磯的何小姐4月初回中國探親時，搭乘國泰航空至香港先遊玩幾日，然後從香港過關深圳灣口岸，儘管何小姐在入境大陸前準備了核酸報告，但並沒有人檢查。無獨有偶，一網友在3月底搭乘國泰航空從舊金山出發，經香港飛往大陸，全程都沒有人查核酸。該網友表示，在舊金山國泰櫃台他主動出示核酸報告，但工作人員表示「已經不查了」，之後在香港轉機和在武漢入海關時都沒有查報告。

「北美票帝」通過總結旅客的經驗指出，如果在阿聯酋、新加坡、菲律賓這些地方轉機，後續大概率不會被查核酸報告。但為了以防萬一，還是根據官方政策，及時做好核酸檢測，也可以試圖在抵達中國大陸前的中轉地補做核酸檢測。

3月1日起，根據各駐外中國領事館發布的消息，從以下34個國家直飛赴中國可用抗原自測代替核酸證明，且航司不查驗相關報告：泰國、印度尼西亞、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、寮國、阿聯、埃及、南非、肯亞、俄羅斯、瑞士、匈牙利、越南、尼泊爾、蒙古國、文萊、伊朗、坦桑尼亞、烏茲別克、格魯吉亞、亞塞拜然。

檢測 香港 舊金山

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