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德州處方藥變便宜 盼9月起生效

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州眾議員塔拉里克（James Talarico，右）介紹HB 25法案。（KHOU 11）
德州眾議員塔拉里克（James Talarico，右）介紹HB 25法案。（KHOU 11）

KHOU 11電視台報導，德州眾議會近期通過一項兩黨法案HB 25，該法將使德州人的處方藥更加便宜。

該法作者估計，德州人將可節省60%至70%常用藥物費，從降壓藥到抗癌藥，再到過敏救命藥速效注射型腎上腺素EpiPen。

德州眾議員塔拉里克（James Talarico）在「德州政治內幕」（Inside Texas Politics）節目中說，德州人支付的處方藥費用，是加拿大人的兩倍，該法目標是從加拿大安全的進口這些廉價處方藥，如此一來可以拯救德州人生命。

HB 25法案，建立德州批發處方藥進口計畫（Texas Wholesale Prescription Drug Importation Program），允許德州人從加拿大進口，經美國食品及藥物管理局（FDA）批准的更便宜藥品。

該法案在德州眾議會，以144票對一票，幾乎一致性通過。參議員佩里（Charles Perry）正在德州參議會積極運作，預計該法也會得到大比數通過。

塔拉里克說，這項立法是兩黨共同努力解決德州實際問題的一個例子，「德州人支付世上最貴的處方藥，超過任何其他工業化國家，這就是為什麼42%德州人無法按時服藥，每年有25萬美國人死於不服藥，這是不可接受的。」

若簽署成為法律，該法將於今年9月1日生效。

德州 加拿大 眾議員

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