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《長空之王》北美4月28日上映 致敬試飛英雄

【休士頓訊】
電影《長空之王》北美定檔4月28日跨越長空，挑戰極限！
電影《長空之王》北美定檔4月28日跨越長空，挑戰極限！

電影「長空之王」(Born To Fly）即將在4月28日（周五）中國、美國、加拿大同步上映。「長空之王」由劉曉世導演，桂冠、劉曉世編劇，王一博、胡軍、於適領銜主演，周冬雨特別主演，卜鈺、翟宇佳、王子宸 、蘆鑫等聯合主演。

影音來源：Well Go USA Entertainment

導演劉曉世與製作團隊花費了大量的心血和精力，力求展現出最真實戰機飛航感、最震撼空中飛翔場面，以及呈現出試飛員們的英勇精神和毅力。這次的美版電影預告不僅看上去「燃」，給人的震撼感同樣強烈。

王一博與胡軍的形象充滿正氣也極具吸引力，同時王一博不僅外表帥氣，更重要的是他所飾演的角色，充滿內在品質和職業精神，這些對於戲裡戲外職業的詮釋，都讓觀眾為之動容。萬分期待演員們的表演。

電影「長空之王」的故事情節跌宕起伏，有著許多驚險的場面和感人至深的情節，在這個充滿挑戰和危險的世界裡，試飛員們需要克服各種困難和障礙，才能實現國家及人民所帶來的期望，他們勢必將完成每個任務。用勇氣和毅力不僅感染了觀眾，同時也為我們樹立了一個新榜樣。

電影除了故事情節和男主角的魅力之外，「長空之王」還有著精彩的空中特效拍攝技巧，觀眾可以在電影中看到戰機的翱翔、狂飆和追逐，彷彿自己也置身其中。這些特效不僅增強了電影的觀賞性，還將觀眾帶入了一個全新的視覺世界之中。

總的來說，「長空之王」是一部非常值得期待的電影，電影不僅具有高質量的製作水平和精彩的故事情節，還能夠給觀眾帶來正能量的啟示和感動。相信電影一定會在北美的上映期間會滿足影迷們的期待。

雷宇（王一博飾）等優秀飛行員經過嚴苛選拔正式成為試飛員，他們在隊長張挺（胡軍 飾）的帶領下，參與到了最新型戰機的試飛。高空之上，發動機驟停甚至引燃引起失火，飛機失去動力，以及控制他們一次次與死神過招，只為獲取最極限的數據。隨著戰機交付日期的臨近，任務難度逐漸升級，他們能否凱旋呢？

電影「長空之王」將帶觀眾走進一個充滿驚險刺激的空中冒險之旅，讓你擁有一段屬於自己的超燃超極限的觀影時光。

《長空之王》劇照。
《長空之王》劇照。
《長空之王》劇照。
《長空之王》劇照。
《長空之王》劇照。
《長空之王》劇照。

電影 導演 加拿大

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